Łódź: „Warszyc” i jego Towarzysze – wystawa o Niezłomnych na ul. Piotrkowskiej

Każdego roku 1 marca obchodzony jest Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. Jest on okazją, do przywracania pamięci o tych, którzy poprzez swoją miłość do Ojczyzny i niezłomną walkę o nią, nigdy nie złożyli broni, a na polu walki z władzą komunistyczną, wytrwali do końca.

W ramach tegorocznych łódzkich obchodów tego święta, otwarto wystawę zatytułowaną: Stanisław Sojczyński ”Warszyc” i konspiracyjne Wojsko Polskie, która została przygotowana przez Instytut Pamięci Narodowej – komisję Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, oddział w Łodzi.

– Wystawa ta ukazuje losy Stanisława Sojczyńskiego „Warszyca” – twórcy i pierwszego komendanta konspiracyjnego Wojska Polskiego i jego podkomendnych. – mówi dr Paweł Perzyna. Swoim zasięgiem obejmuje nie tylko okres września 1939 roku, ale również późniejsze losy w konspiracji antykomunistycznej. Historia tamtych żołnierzy jest tragiczna, jest jednak opowieścią o tym, jak należy być niezłomnym i do końca walczyć o niepodległą, wolną Polskę – podkreślił dyrektor łódzkiego IPN-u.

Jak zaznacza Paweł Kowalski, jeden z twórców wystawy, ustawienie jej – „na głównym deptaku miasta, przy ulicy Piotrkowskiej, pozwoli dotrzeć z historią do każdego, by każdy z przechodniów zatrzymał się, zobaczył, przeczytał, zadumał się nad historią tych ludzi, którzy walczyli o wolną Polskę, w której możemy dziś żyć.” – dodał.

Wystawę opowiadającą o „Niezłomnych Bohaterach” można oglądać na ul. Piotrkowskiej 68, do końca marca.