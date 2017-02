Łódź: „Wielka degustacja” – rekolekcje dla młodzieży męskiej

Jest już tradycją, że w pierwszych dniach lutego (w tym roku 3-5 lutego), w łódzkim seminarium, odbywają się rekolekcje dla młodzieży męskiej, których celem jest pomoc w rozeznaniu powołania. Każde takie spotkanie, ma swój wyjątkowy temat i charakter. W latach ubiegłych tematyka dotyczyła walki („Wierz i walcz”), filmu („Casting do filmu”), a w tym roku dotyczy smaku („Wielka degustacja”).

Za tym tematem kryje się postać św. Alberta Chmielowskiego, którego 100. rocznicę śmierci obchodzimy w tym roku. – On w swoim postępowaniu pokazywał nam, że życie każdego chrześcijanina musi mieć smak – mówi kl. Piotr Kałuszka, jeden z organizatorów tegorocznych rekolekcji.

W piątkowy wieczór do seminarium przybyło 35 młodych ludzi, którzy przez 3 dni zastanawiają się nad swoim życiem patrząc na nie przez pryzmat ewangelii. Przyjechali z Dobronia, Łodzi, Łasku, Pabianic, Tomaszowa Mazowieckiego, Widawy, a także z Sieradza i Uniejowa.

„Nasze rekolekcje skierowane są do młodzieży męskiej od 3 klasy gimnazjum wzwyż. Nie są to rekolekcje typowo powołaniowe, a ich uczestnicy niekoniecznie muszą wstąpić do seminarium, ale poświęcony na nie czas, ma służyć rozpoznaniu przez nich drogi swojego życia.” – dodaje kleryk Piotr.

Jako, że tematyka rekolekcji dotyczy degustacji, uczestnicy trzydniowego spotkania, w sobotnie południe, zostali zaproszeni na wyjątkowy obiad, podczas którego klerycy seminarium, ubrani w stroje kelnerów, usługiwali przy stole i podawali potrawy nie przyprawione żadnymi przyprawami.

„Sednem naszych rekolekcji jest właśnie ten posiłek, który chcielibyśmy, by był ich integralną częścią – mówi prefekt WSD, ks. Paweł Bogusz. Chcieliśmy, aby uczestnicy doświadczyli, co to znaczy pięknie podane danie, w najlepszej oprawie, przez najlepszych kelnerów, ale bez smaku. To jest analogia do życia. Najpiękniejsze z zewnątrz życie, najpiękniej podane, w najpiękniejszych okolicznościach, jeśli w nim nie znajdziemy swojego smaku, swojej drogi, swoich talentów, nie będzie smakować. Możemy przez jakiś czas udawać, że wszystko smakuje, ale finalnie, nie będziemy mieć z tego radości!” – zaważył wychowawca kleryków.

Uczestnicy rekolekcji odkrywają prawdziwe smaki życia podczas: wspólnych Eucharystii, modlitw, medytacji, adoracji Najświętszego Sakramentu, konferencji, spotkań w grupach, gry w piłkę oraz wspólnych posiłków.

Trzydniowe seminaryjne skupienie zakończy się w niedzielną Eucharystią w kaplicy seminaryjnej, po której zostanie podany ostatni posiłek „Wielkiej degustacji”.

Wyższe Seminarium Duchowne w Łodzi powołał do istnienia 9 sierpnia 1921 roku pierwszy ordynariusz diecezji łódzkiej bp Wincenty Tymieniecki. Aktualnie w tej łódzkiej uczelni studiuje 54 alumnów, przygotowujących się do kapłaństwa w archidiecezji łódzkiej.