Łódź: wielkopostna liturgia stacyjna na Bałutach

Temat wiary i jej braku, był głównym motywem homilii, wygłoszonej przez biskup Ireneusza Pękalskiego podczas wielkopostnej liturgii stacyjnej, w parafii św. Marka na łódzkich Bałutach.

Nawiązując do starotestamentalnego czytania o Izraelitach, którzy stracili wiarę i oddawali na pustyni cześć posągowi cielca, ulanemu z kosztowności Egipcjan, biskup wskazał, że dziś wielu Polaków wydaje olbrzymie sumy pieniędzy na szeroko pojęta ezoterykę. – Chcą poznać przyszłość, chcą wiedzieć, co ich spotka i jakie będzie ich życie. Bo podobnie jak Izraelici, tak i Polacy, mają problem z wiarą! – podkreślił.

Zwrócił uwagę na to, że mieszkańcy naszego kraju, deklarują się jako osoby wierzące w to, że Bóg istnieje. – Jednak znaczna część, ma pewne wątpliwości, np. czy istnieje życie wieczne. Część Polaków wierzy, że wprawdzie śmierć nie jest końcem, ale nie wie, co po niej nastąpi – zauważył Pasterz. – Tyle lat katechezy, tyle wysłuchanych kazań i nie wiedzą, co nas czeka po śmierci – kontynuował.

– Dobrze, aby każdy z nas, w okresie Wielkiego Postu, postawił sobie takie pytanie: Jaka jest moja wiara? Przyjrzyjmy się naszej wierze. Czy ona podoba się Bogu?” – zapytał biskup.

Przytoczył również papieskie nauczanie o wierze. Cytował Jana Pawła II, Benedykta XVI i Franciszka.