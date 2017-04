Łódź: XII Łódzki Festyn Miłosierdzia

Już po raz dwunasty, w wigilię święta Miłosierdzia Bożego, w łódzkim parku im. Słowackiego odbył się Festyn Miłosierdzia.

Wybór miejsca nie jest przypadkowy, gdyż, jak dowiadujemy się z relacji samej świętej siostry Faustyny, właśnie w tym parku, zwanym dawniej parkiem Wenecja, podczas zabawy Helena Kowalska zobaczyła cierpiącego Pana Jezusa, który powiedział do niej: „Dokąd cię cierpiał będę i dokąd Mnie zwodzić będziesz?” Po zakończeniu tej wizji, udała się do pobliskiej katedry św. Stanisława Kostki przy ul. Piotrkowskiej, a następnie z Łodzi wyjechała do Warszawy, gdzie wstąpiła do zgromadzenia ss. Matki Bożej Miłosierdzia.

– Chcemy naszym festynem przypomnieć łodzianom, o tym szczególnym miejscu na mapie naszego miasta. Miejscu, gdzie Helena Kowalska widziała Pana Jezusa – mówi ks. Wiesław Potakowski. „Tym dzisiejszym spotkaniem, pragniemy lepiej przygotować się do jutrzejszego święta Bożego Miłosierdzia” – dodaje organizator.

Podczas Festynu, uczestnicy obejrzeli występy artystów cyrkowych z grupy KLAUNIK, działającej przy Artystycznym Centrum Rozrywki Rodzinnej, oraz wysłuchali koncertu łódzkiego zespołu muzycznego Mały Chór Wielkich Serc, prowadzonego przez franciszkanina o. Piotra Kleszcza. Obecni byli także przedstawiciele wspólnoty ewangelizacyjnej prowadzącej Misje Miłosierdzia w archidiecezji łódzkiej.

„Miłosierdzie jest największym przymiotem Boga, a takie wydarzenie jak dzisiejszy Festyn, organizowany w tym historycznym miejscu, gdzie Miłosierdzie Boże zostało dane św. Faustynie, by rozgłaszała je światu, jest bardzo ważnym i potrzebnym wydarzeniem. Takie imprezy, ja ta dzisiejsza, szczególnie najmłodszym pomagają zrozumieć i przyjąć jak ważne jest to, że Pan Jezus jest Miłosierny” – podkreśla Maciej Rząsa, uczestnik Festynu.

Po zakończeniu występów muzycznych, miała miejsce druga część Festynu. Około godz. 15.00 wszyscy uczestnicy wyruszyli w procesji ulicami miasta Łodzi „Drogą Faustyny” z parku Słowackiego do Archikatedry Łódzkiej, gdzie została odmówiona modlitwa zawierzająca mieszkańców i miasto Łódź, Miłosierdziu Bożemu. Na zakończenie Festynu, uczestnicy otrzymali chleby miłosierdzia, przygotowane przez łódzkich piekarzy.