Łódzcy grekokatolicy mają pierwszego diakona stałego

W pierwszą niedzielę Wielkiego Postu, która w tym roku obchodzona jest w całym Kościele powszechnym tj. u katolików i prawosławnych, w jednym czasie, w parafii greckokatolickiej w Łodzi, odbyły się pierwsze w tej wspólnocie, święcenia diakonatu.

Liturgii przewodniczył ks. bp Włodzimierz Roman Juszczak, biskup diecezji wrocławsko – gdańskiej, Kościoła greckokatolickiego w Polsce. – Podczas dzisiejszej Liturgii Św. Bazylego Wielkiego, którą sprawuje się tylko 10 razy w roku, w tym w każdą niedzielę Wielkiego Postu, będziemy świadkami święceń diakonatu, subdiakona Włodzimierza Mosorowa.” – tłumaczył Władyka. „I choć to niewielka wspólnota parafialna, istniejąca zaledwie od 2003 roku, będzie miała już swojego stałego diakona – dodał.

Od 2003 roku w Łodzi, w kaplicy św. Krzysztofa, mieszczącej się przy parafii księży Jezuitów, swoje duszpasterstwo prowadzi wspólnota Kościoła Greckokatolickiego. Regularnie, co niedziela o godz. 12:30, gromadzą się tam wierni, by wziąć udział w Boskiej Liturgii, którą sprawują duchowni, przybywający do Łodzi z Wrocławia, Poznania, Krakowa i Warszawy.

Od stycznia tego roku, rozpoczął w Łodzi swoją posługę ks. Wasilij Berkieta, duchowny greckokatolicki, który na stałe rezyduje w Łodzi i posługuje mieszkającym tutaj wiernym.

– Do dzisiejszych święceń przygotowywałem się na dwa sposoby – mówi subdiakon Włodzimierz Mosorow. – Formalnie: przez ostatnie pół roku, odbyłem katechezę w klasztorze bazylianów w Przemyślu, gdzie przeżyłem też krótkie rekolekcje. Intelektualnie: skończyłem studia teologiczne na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Ale od dawna mam w sobie wielkie pragnienie, by służyć przy ołtarzu, a jako że mam swojego ojca duchownego, on pomógł mi się do tej chwili przygotować – powiedział.

Kościół Greckokatolicki w Polsce podzielony jest na 2 diecezje: archidiecezję przemysko – warszawską z arcybiskupem Eugeniuszem Popowiczem i diecezję wrocławsko – gdańską, z biskupem Włodzimierzem Juszczakiem. Obie diecezje podzielone są na 10 dekanatów. Łódź, należy do diecezji wrocławsko – gdańskiej, do dekanatu wrocławskiego.