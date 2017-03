Łowicz: Droga Krzyżowa w diecezjalnym dniu modlitwy i pokuty w intencji ofiar pedofilii

Z udziałem biskupów, prezbiterów i alumnów diecezji łowickiej w czwartek 2 marca w bazylice katedralnej w Łowiczu odprawione zostało nabożeństwo Drogi Krzyżowej w intencji ofiar pedofilii. Modlitwa odbyła się w ramach obchodzonego w diecezji łowickiej Dnia Modlitwy i Pokuty za ofiary wykorzystywania seksualnego małoletnich.

Rozważania Drogi Krzyżowej przygotował duchowny diecezji łowickiej ks. ks. Paweł Kozakowski. Odczytywali je natomiast wybrani kapłani posługujący w różnych częściach diecezji.

Rozważaniu stacji Drogi Krzyżowej towarzyszyła adoracja ustawionych na ołtarzu relikwii Krzyża Świętego.

W słowie do kapłanów biskup łowicki Andrzej F. Dziuba zwrócił uwagę, że wypowiadane przez duchownych w Środę popielcową słowa „Nawracajcie się…” muszą być adresowane również do tych, którzy je wypowiadają. – Może najpierw powinniśmy usłyszeć te słowa i przyjąć do serca, aby stały się one bardziej owocne dla tych, którzy je słyszeli z naszych ust – powiedział biskup.

Na zakończenie nabożeństwa bp Dziuba udzielił zgromadzonym błogosławieństwa relikwiami drzewa Krzyża.

Dzień Modlitw i Pokuty za ofiary molestowania seksualnego małoletnich ustanowiony został przez Konferencję Episkopatu Polski i obchodzony jest w większości diecezji 3 marca. Apel o ustanowienie takiego dnia wystosował do poszczególnych episkopatów papież Franciszek we wrześniu 2016 roku.