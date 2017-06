„Lubię ludzi”. Szlachetna Paczka chce zjednoczyć Polaków

„Lubię ludzi” to kolejna akcja Stowarzyszenia WIOSNA, która ma zjednoczyć Polaków. Powstała strona www.lubieludzi.pl.

Z manifestem, którego treść ks. Jacek Stryczek, prezes Stowarzyszenia, ogłosił na konferencji prasowej w Warszawie, Stowarzyszenie WIOSNA ma wyruszyć w Polskę. Została też uruchomiona specjalna strona internetowa www.lubieludzi.pl.

– „Szlachetna Paczka” podejmuje się wyzwania zjednoczenia Polaków, chcemy dokonać zmiany w naszym kraju, pokazać, że są ludzie, którzy lubią ludzi – powiedział KAI ks. Stryczek.

Każdy, kto zechce włączyć się w „Lubię ludzi”, będzie mógł to zrobić na wiele sposobów: począwszy od złożenia publicznej deklaracji i podpisania się pod manifestem, przez zakup dedykowanych gadżetów (opaska, koszulka, torba, notes), aż po aktywny udział w projektach Stowarzyszenia WIOSNA.

Podczas konferencji ks. Stryczek przyznał, że sam lubi ludzi i ma ogromną potrzebę pomagania im, stąd wziął się pomysł, by promować takie podejście w życiu społecznym.

„Pewnego dnia doszedłem do wniosku, że ludzie, którzy lubią innych chociaż są mniejszością, mogą stać się większością, że być może w naszym kraju, gdzie tak wielu z nas doskwierają podziały, to, że ludzie mówią źle o sobie, że jest dużo hejtu i przyzwolenia na mówienie źle o innych, my chcemy żyć i żyjemy inaczej” – tłumaczył duchowny, zachęcając zebranych do włączenie się w akcję.

Wartości, wokół których fundacja mobilizuje ludzi nie są przypadkowe. W badaniu przeprowadzonym przez KANTAR TNS Polacy wskazali, że to właśnie one w największym stopniu przyczyniają się do dobrego funkcjonowania społeczeństwa, a są nimi – życzliwość, wrażliwość, pracowitość, drużynowość.

„Bądźmy ludźmi wartościowymi i nie wstydźmy się tego” – zaapelował Prezes Stowarzyszenia WIOSNA.

W manifeście pomysłodawcy zachęcają: „Doceniamy innych, kiedy odnoszą sukces. Dostrzegamy potrzebujących i mądrze pomagamy. Pracujemy uczciwie, różnorodność traktujemy jako szansę”.

W akcję włączyli się już m.in. sportowcy: Wojciech Szczęsny – bramkarz piłkarskiej reprezentacji Polski, Maja Włoszczowska – dwukrotna wicemistrzyni olimpijska w kolarstwie górskim, Karol Kłos – mistrz Europy i mistrz świata w siatkówce, Tomasz Majewski – dwukrotny mistrz olimpijski w pchnięciu kulą.

Szlachetna Paczka to projekt realizowany od ponad 15 lat przez Stowarzyszenie WIOSNA. Akcja prowadzona przez ks. Jana Stryczka (obecnie prezesa Stowarzyszenia WIOSNA) niesie pomoc najuboższym rodzinom.

Akademia Przyszłości jest z kolei całorocznym programem Stowarzyszenia WIOSNA. Skierowana jest do dzieci wychowujących się w trudnych warunkach. Pomoc polega na wsparciu w nauce m.in. poprzez System Motywatorów Zmian. Polega on na docenianiu dzieci poprzez chwalenie słowne czy zapisywanie ich sukcesów. Każde dziecko motywuje co innego, i aby to odkryć, przez cały rok pomaga mu w tym osobisty nauczyciel.

Szlachetna Paczka od 2001 r. pomaga najbardziej potrzebującym. Od momentu rozpoczęcia projektu pomoc otrzymało 111 tys. 979 rodzin, w tym 480 tys. 539 osób. W pomoc zaangażowanych było 66 tys. 975 wolontariuszy, a wartość przekazanej pomocy wyniosła 238 mln 695 tys. 540 zł.