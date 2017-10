Lublin: biskupi modlili się w Sanktuarium Matki Bożej Latyczowskiej

W sobotnie popołudnie biskupi przebywający w Lublinie na 377. zebraniu plenarnym Konferencji Episkopatu Polski zgromadzili się w Sanktuarium Matki Bożej Latyczowskiej w parafii Matki Bożej Różańcowej na wspólnej modlitwie Koronką do Bożego Miłosierdzia. Nabożeństwu przewodniczył abp Stanisław Budzik, metropolita lubelski.

– Księdzu arcybiskupowi zależało bardzo na tym, by Episkopat Polski obradujący w Lublinie odbył pielgrzymkę do nowego, diecezjalnego sanktuarium – powiedział w rozmowie z KAI ks. Adam Jaszcz, rzecznik prasowy archidiecezji lubelskiej. Podkreślił też, że ta właśnie forma modlitwy biskupów pokazuje jak Kościół w Polsce zgodnie z nauczaniem papieża Franciszka kroczy drogą miłosierdzia, przebaczenia i pochylania się nad biedą każdego człowieka, zarówno tą materialną, jak i duchową.

Obraz Matki Bożej Latyczowskiej znajduje się w kościele pw. Matki Bożej Różańcowej od 2014 r. W dniu 7 października br. zyskał on rangę sanktuarium Matki Bożej Latyczowskiej, patronki Nowej Ewangelizacji.

Dzieło zostało namalowane w połowie XVI w. na wzór wizerunku Matki Bożej Śnieżnej „Saulus Populi Romani”. Papież Klemens XVIII podarował go dominikanom, którzy na początku XVII w. przywieźli go do Latyczowa. Na przestrzeni wieków wiele razy zmieniał miejsce pobytu. W 1945 obraz został wywieziony z Kresów Wschodnich przez siostry służki NMP i do 2014 r. znajdował się w ich kaplicy w Lublinie.