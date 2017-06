Lublin: finał XIII Konkursu Papieskiego

„Patriotyzm Karola Wojtyły 1920-2005” – pod tym hasłem już po raz XIII odbył się Konkurs Papieski organizowany przez Instytut Tertio Milennio. W finale regionalnym, który 3 czerwca odbył się na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, udział wzięli uczniowie z województwa lubelskiego i świętokrzyskiego.

„Uczestnicy zostali poproszeni o napisanie esejów na temat tego, co Jan Paweł II mówił o patriotyzmie lub na temat tego, co papież mówił do Polaków w 1991 r. podczas swojej pielgrzymki do kraju. Potem ich eseje zostały ocenione przez komisję składającą się z teologa i filologa polskiego, z czego zostało wyłonionych 7 najlepszych prac” – wyjaśniał koordynator wydarzenia w województwie lubelskim, Damian Burdzań.

Podczas ostatniego etapu uczestnicy musieli przed komisją bronić tez zawartych w swoich esejach. Zdobywcą I miejsca została Sylwia Bryła, tegoroczna maturzystka III LO im. Unii Lubelskiej w Lublinie.

W finale lubelskim wzięło udział siedmiu uczniów szkół średnich z województwa lubelskiego i świętokrzyskiego. Równolegle z ostatnim etapem konkursu w Lublinie, odbyło się jeszcze dziesięć w innych regionach kraju. Nagrodą główną dla zwycięzcy każdego z nich jest wakacyjny wyjazd do Rzymu.

Konkurs Papieski to największy w Polsce konkurs dotyczący wiedzy o życiu i nauczaniu Jana Pawła II. Projekt ten realizowany przez Instytut Tertio Milennio od 13 lat, z roku na rok cieszy się coraz większą popularnością wśród młodzieży. Głównym celem tej inicjatywy jest rozpowszechnianie bogactwa myśli i czynu papieża Jana Pawła II wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych.