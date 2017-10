Lublin: Honorowy konsul RP w Jerozolimie gościem na KUL

„Współczesny dialog polsko-żydowski – wyzwania i perspektywy” pod tym hasłem w środę 11 października odbyło się na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim spotkanie z Zeevem Baranem, honorowym konsulem RP w Jerozolimie. Organizatorem wydarzenia był Wydział Teologii oraz Instytut Nauk Biblijnych KUL.

W spotkaniu uczestniczył również bp Mieczysław Cisło – były przewodniczący Komisji Episkopatu Polski ds. Dialogu z judaizmem.

We wstępnym słowie skierowanym do zgromadzonych bp Cisło podkreślił: – Dopiero na prawdzie możemy budować nasze wzajemne relacje. Ale też w odniesieniu do wspólnego fundamentu jakim jest religia – judaizm z którego wyrastamy i gdzie mamy wspólne korzenie.

Na początku Zeev Baran opowiedział historię swojego życia, łączącego w sobie dwie ojczyzny – Polskę i Izrael. Wyjaśnił również, że funkcja konsula honorowego, którą pełni przypada w udziale obywatelom danej narodowości, którzy żyją w innym kraju, gdzie nie ma oficjalnej polskiej placówki.

Dużą część wykładu poświęcił naświetleniu stosunku współczesnych Żydów do Polaków. Zwrócił uwagę, że wielu z nich, którzy wyjechali z Polski nawet wiele lat temu nadal czuje się Polakami. Pamięć ta jest żywa również w młodszych pokoleniach, które pamiętają rodzinne historie i tęsknią za dawną ojczyzną.

Zeev Baran podkreślił również znaczący wkład Polaków w ratowanie Żydów podczas II wojny światowej. Zauważył również, że już od najdawniejszych czasów władcy Polski chętnie udzielali schronienia Żydom wypędzanym z innych państw.

– Izrael i Polska mają wspólne interesy. To więcej niż sojusz. To stworzenie współpracy – mówił konsul podkreślając, jak wiele łączy oba kraje, ale też jak dużo jest jeszcze do zrobienia w kwestii dialogu między nimi.

Po zakończonym wykładzie słuchacze mieli możliwość zadawania pytań oraz rozmowy z gościem.

Zeev Baran urodził się w 1935 r. w Wilnie. Po wojnie wyjechał do Izraela, gdzie ukończył studia architektoniczne. W 1999 r. mianowany został Konsulem Honorowym RP w Jerozolimie, natomiast w 2012 r. otrzymał nominację na Honorowego Konsula Generalnego RP w Jerozolimie. Podczas prelekcji wygłaszanych na całym świecie promuje Polskę. W związku ze swoją działalnością został odznaczony licznymi nagrodami, m.in. Dyplomem Ministra Spraw Zagranicznych, Krzyżem Walecznych, Krzyżem Oficerskim oraz Krzyżem Komandorskim.