Lublin: jutro rozpoczyna się Międzynarodowy Kongres Ekumeniczny

Międzynarodowy Kongres Ekumeniczny „Lublin – miasto zgody religijnej 2017” rozpocznie się w niedzielę w Lublinie. Trzydniowe wydarzenie organizowane przez miejski samorząd i Kościoły chrześcijańskie wpisuje się w obchody 700-lecia nadania praw miejskich Lublinowi, jak i 500-lecia Reformacji oraz 100-lecia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Każdy dzień obrad poświęcony będzie innej denominacji: pierwszy – prawosławiu, drugi – katolicyzmowi i trzeci – ewangelicyzmowi, a miejscem obrad będzie odpowiednio: Zamek Lubelski (dzień pierwszy), Centrum Transferu Wiedzy KUL (dzień drugi) oraz Collegium Iuridicum KUL (dzień trzeci).

Każdego dnia będzie też miało miejsce uroczyste nabożeństwo – prawosławne (w prawosławnej katedrze Przemienienia Pańskiego), katolickie (w kościele akademickim KUL) i ewangelickie (w kościele ewangelicko-augsburskim Trójcy Świętej).

– Kongres ekumeniczny jest zwieńczeniem i dowartościowaniem naszych wieloletnich zmagań ekumenicznych w życiu codziennym mieszkańców miasta Lublina i okolic – powiedział podczas konferencji prasowej zapowiadający wydarzenie prawosławny ordynariusz diecezji lubelsko-chełmskiej abp Abel. Wyraził również nadzieję, że ekumeniczne spotkanie będzie także impulsem do dalszego otwierania się na łaskę jedności.

Z kolei katolicki metropolita lubelski abp Stanisław Budzik wskazał, że żyjemy w czasach, w których tradycje chrześcijańskie trzeba łączyć, by wspólnie dać świadectwo chrześcijańskie współczesnemu światu. – Chciałbym, by ten kongres, odpowiednio pokazany przez media, był okazją, aby chrześcijanie trzech denominacji usłyszeli na nowo głos, który wzywa ich do jedności. Niech to wołanie odbije się w ich postępowaniu i w konkretnych działaniach – podkreślił metropolita lubelski.

Międzynarodowy Kongres Ekumeniczny – jak podkreślają organizatorzy – adresowany jest do wszystkich, którym leży na sercu jedność wyznawców Chrystusa i jakość chrześcijaństwa w Polsce, w Europie i na świecie. Weźmie w nim udział ok. 200 osób, w tym 30 gości zza granicy, reprezentujący zarówno Kościół katolicki, jak i prawosławni, luteranie czy starokatolicy.

Uczestnicy kongresu w czasie trwania obrad pochylą się nad trzema kwestiami dotyczącymi historycznej i współczesnej perspektywy prawosławia, katolicyzmu i ewangelicyzmu. Prelegenci zastanowią się także nad znaczeniem chrześcijaństwa jako daru i drogi dla współczesnych wyznawców oraz nad perspektywą dalszego dialogu ekumenicznego.

W kongresie udział wezmą autorytety w dziedzinie dialogu ekumenicznego, teologii i historii, zarówno przedstawiciele poszczególnych Kościołów, jak i wykładowcy akademiccy z całego świata, m.in. dr Peter Bouteneff z St. Vladimir’s Orthodox Seminary w Nowym Jorku, o. prof. William Henn z Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego w Rzymie, ks.Dumitru Vanca z uniwersytetu w Alba Iulia w Rumunii, arcybiskup Telmessos Hiob Getcha z Centre Orthodoxe w Chambésy, Szwajcaria. W wydarzeniu weźmie również udział abp Joris Vercammen, arcybiskup Utrechtu, zwierzchnik Kościoła Starokatolickiego w Holandii, będący zarazem przewodniczącym Międzynarodowej Konferencji Biskupów Starokatolickich.

W programie kongresu zaplanowano również słynną debatę Dwóch Ambon w dominikańskiej bazylice św. Stanisława. O reformie Kościoła dyskutować będą ks. dr hab. Marek Uglorz z Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie i o. dr Paweł Krupa OP z dominikańskiego Instytutu Tomistycznego. Spotkanie moderować będzie o. Tomasz Dostatni.

Kongres będzie okazją do refleksji nad jakością dialogu ekumenicznego w czasach szybko zmieniającej się sytuacji polityczno-społecznej, a także przyczyni się do dalszej integracji środowisk chrześcijańskiej Europy. Będzie także sposobnością do przypomnienia i promocji wielokulturowej tradycji Lublina.

Patronat honorowy nad kongresem objęła Papieska Rada ds. Popierania Jedności Chrześcijan, Patriarchat Ekumeniczny, Światowa Federacja Luterańska i Unia Utrechcka Kościołów Starokatolickich.

Jak podkreślają organizatorzy, przygotowania do kongresu trwają od jesieni 2015 r. Ważnym wyrazem podjęcia wzajemnej współpracy przez głównych organizatorów – tj. rzymskokatolicką Archidiecezję Lubelską, Prawosławną Diecezję Lubelsko-Chełmską, Diecezją Warszawską Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II, Polską Radą Ekumeniczną o. Lublin, miastem Lublin i Samorządem województwa lubelskiego – było podpisanie listu intencyjnego podczas V Kongresu Kultury Chrześcijańskiej, 14 października 2016 r.

Uczestnictwo w kongresie jest bezpłatne. Szczegóły programu i formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie internetowej: www.ekumenizm2017.pl/pl/. Kongres odbędzie się przy finansowym wsparciu Miasta Lublin, Urzędu Marszałkowskiego oraz wkładzie poszczególnych Kościołów.