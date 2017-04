Lublin: o nauczaniu kard. Stefana Wyszyńskiego – konferencja w Urzędzie Wojewódzkim

„By nie zmarnować bogactwa młodości – drogowskazy Sługi Bożego Stefana Kardynała Wyszyńskiego i Św. Jana Pawła II” – to tytuł konferencji zorganizowanej w środę 5 kwietnia w Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie. Dotyczyła ona poglądów Prymasa Tysiąclecia na temat wychowania oraz jego postawy patriotycznej.

Podczas konferencji zaprezentowane zostały dwa referaty. Pierwszy, autorstwa dr hab. Aliny Rynio, nosił tytuł “Jakiego człowieka chciał wychować Prymas Tysiąclecia”. Druga prelekcja pt. “Kardynał Stefan Wyszyński patriota i mąż stanu” został przedstawiony przez prof. KUL dr hab. Mieczysława Rybę.

Po prelekcjach nastąpił pokaz filmu „Jan Paweł II i Prymas Wyszyński” oraz spotkanie z reżyserem Pawłem Woldanem.

Konferencji towarzyszyła wystawa „Idącym ku przyszłości”. Prezentuje ona mało znane dotąd fotografie obchodów Sacrum Poloniae Millennium w istniejących wówczas diecezjach polskich. Teksty na poszczególnych planszach są zaczerpnięte z nauczania Stefana Kardynała Wyszyńskiego.

“Zobaczymy jak to, co zwiemy Kościołem i państwowością polską splatało się ze sobą. Prymas Wyszyński organizując ogromne rzesze narodu polskiego wokół Kościoła i obchodów 1000-lecia chrztu Państwa Polskiego wygrał ostatecznie wojnę ideową. To, że możemy się spotkać w Urzędzie Wojewódzkim, urzędzie państwowym by uczcić wielką postać polskiego Kościoła i polskiego narodu, jest wielką zasługą tych zmagań, które się wtedy dokonały. W roku 1966, jak twierdzi wielu historyków, dokonało się umowne zwycięstwo Kościoła nad systemem ateistycznym” – podkreślał prof. Mieczysław Ryba.

Organizatorami konferencji byli Wojewoda Lubelski dr hab. Przemysław Czarnek, Lubelski Kurator Oświaty Teresa Misiuk oraz Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”.