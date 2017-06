Lublin: Ponad 10 tys. osób wzięło udział w 15. „Koncercie Chwały”

Już po raz piętnasty, w Lublinie w uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej odbył się „Koncert Chwały”. Tegoroczna edycja wydarzenia była wyjątkowa – po raz pierwszy odbyła się w scenerii lubelskiego Placu Zamkowego i zgromadziła rekordową, ponad dziesięciotysięczną widownię.

Spotkanie wpisało się w obchody rocznicy pobytu Jana Pawła II w Lublinie, które miało miejsce 9 czerwca 1987 r. Organizatorzy zadbali o bogatą i ciekawą oprawę, z tańcem, baletem i pantomimą. Koncert był połączeniem modlitewnej refleksji i żywiołowej zabawy. Śpiewał Chór Dla Jezusa, zespoły Gospel Rain i Guadelupe oraz soliści, m.in. Natalia Kukulska i Mariusz Matera.

Kulminacyjnym momentem koncertu była adoracja Najświętszego Sakramentu, której przewodniczył abp Stanisław Budzik. „Naszym największym skarbem jest Chrystus, żywy i obecny wśród nas w swoim ciele i krwi. Trudno sobie wyobrazić ściślejsze połączenie człowieka z Bogiem niż Eucharystia. A ta łączy nas także z ludźmi, bo my wszyscy, którzy przystępujemy do jednego stołu i karmimy się jednym ciałem, jesteśmy jedną wielką rodziną” – powiedział metropolita lubelski.

„Dziękuję, że jesteście tak licznie zgromadzeni. Widok z tej strony sceny jest niezwykły. To światło, które odbija się w waszych twarzach to Boże światło, to światło Bożej miłości. Zanieście je do swoich domów, rodzin, miejsc pracy, nauki i wypoczynku” – powiedział abp Budzik, zwracając się do ponad 10 tys. widowni zgromadzonej na Placu Zamkowym w Lublinie.

Pierwszy „Koncert Chwały” odbył się w 2002 roku, kiedy w Lublinie przebywał pielgrzymujący po świecie krzyż Światowych Dni Młodzieży. Na Placu Litewskim odbyło się wówczas czuwanie i koncert Chóru dla Jezusa z udziałem ponad 130 osób.