Lublin: Sympozjum „Duchowość Ziemi Świętej – dziecko” na KUL

„Duchowość Ziemi Świętej – dziecko” – to temat przewodni sympozjum, które odbyło się we wtorek 30 maja na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Organizatorami konferencji były Instytut Teologii Duchowości oraz Instytut Nauk Biblijnych KUL.

„W modlitwie Ojcze Nasz objawiła się szczególna prawda. Pan Jezus nakazuje, aby w czasie modlitwy do Boga, mówić do Niego „Abba”. W tym objawieniu, łasce kryje się też zobowiązanie do nas skierowane. Trzeba, żebyśmy pamiętali, że każdy z nas jest dzieckiem bez względu na wiek, skoro Bóg jest Abba – jest Ojcem. To ważne, aby wziąć to sobie do serca i żyć duchem dziecięctwa” – powiedział na rozpoczęcie konferencji ks. prof. Sławomir Nowosad, dziekan Wydziału Teologii KUL.

Sympozjum podzielone zostało na trzy panele. W pierwszym z nich prelegenci starali się ukazać różne aspekty i sposób postrzegania dzieciństwa w Piśmie Świętym. W kolejnej części goście z całego świata m. in. Rabin Boaz Pash z Jerozolimy opowiadali o pozycji dzieci w Ziemi Świętej, biorąc jednak pod uwagę wychowanie w judaizmie, chrześcijaństwie i islamie. Ostatnia część obrad skupiała się na duchowości najmłodszych, która została omówiona na podstawie różnych dróg duchowości chrześcijańskiej.

Konferencję zakończył koncert Scholi „Cantus Angelicus” z parafii pw. Świętej Barbary w Łuszczowie.

Sympozjum z serii „Duchowość Ziemi Świętej” odbyło się na KUL już po raz trzeci. Jest to konferencja współorganizowana przez Instytut Teologii Duchowości i Instytut Nauk Biblijnych KUL. Motywami przewodnimi poprzednich lat było „Małżeństwo” oraz „Człowiek – pielgrzym”.