Lublin: zakończył się 6. Tydzień Dialogu Międzypokoleniowego

„Nie powinniśmy nikogo zostawiać samotnie, by sam niósł swoje brzemię. Naszym obowiązkiem jest okazywać solidarność drugiemu człowiekowi. Zarówno dzieci, jak i starsi są nadzieją narodu” – powiedział abp Stanisław Budzik podczas Mszy z okazji zakończenia obchodów Tygodnia Dialogu Międzypokoleniowego. Trwająca od poniedziałku impreza miała na celu integrację mieszkańców Lublina.

W swoim kazaniu metropolita lubelski mówił w piątek na temat troski, zarówno o starszych, jak i młodszych członków społeczeństwa.

„Nie powinniśmy nikogo zostawiać samotnie, by niósł swoje brzemię sam. Naszym obowiązkiem jest okazywać solidarność drugiemu człowiekowi. Zarówno dzieci, jak i starsi są nadzieją narodu. Starsi mają nam do przekazania to, co przeżyli, czego się nauczyli. Młodsi przejmą w przyszłości odpowiedzialność za losy świata. Wzajemne obdarowywanie się pokoleń pomaga budować lepszą przyszłość” – powiedział hierarcha.

Abp Stanisław Budzik odebrał z rąk prezydenta miasta Krzysztofa Żuka medal 700-lecia miasta Lublina. W swojej laudacji zwrócił uwagę na działalność metropolity lubelskiego w budowaniu porozumienia między pokoleniami.

Po Eucharystii z lubelskiej archikatedry na plac Zamkowy przeszedł korowód międzypokoleniowy. Wzięło w nim udział kilkaset osób: lubelskie przedszkolaki, uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów, młodzież licealna, dorośli i seniorzy.

Podczas trwającego od poniedziałku 6. Tygodnia Dialogu Międzypokoleniowego, mieszkańcy Lublina mogli wziąć udział w wielu inicjatywach społecznych łączących pokolenia: koncerty, pokazy mody w wykonaniu seniorów, panele dyskusyjne.

W czwartek w Centrum Spotkania Kultur odbyła się uroczystość wręczenia Orderu Uśmiechu Alicji Barton z Lublina. „Babcia Ala”, bo tak nazywają ją dzieci, jest wieloletnią wolontariuszką lubelskich szkół, szpitali i hospicjów. Podczas odwiedzin nie tylko czyta dzieciom bajki, ale też stara się z nimi rozmawiać oraz wspierać je i ich rodziców. Sama jest autorką bajek dla dzieci, które przedstawia w audycji „Jasiek” w Polskim Radiu Lublin.