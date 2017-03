Ludźmierz: uroczystości 20-lecia pielgrzymki Jana Pawła II

Od promocji książki „Karol Wojtyła – Jan Paweł II. Słowo u Gaździny Podhala” z niepublikowanymi dotąd kazaniami kard. Karola Wojtyły rozpoczęły się uroczystości 20-lecia pielgrzymki Jana Pawła II do Ludźmierza.

W publikacji odnaleźć można wszystkie zachowane kazania Karola Wojtyły jako biskupa i kardynała krakowskiego, które wygłosił w Ludźmierzu, a które dotąd nie były nigdzie opublikowane. Wszystkie teksty dopełnione są tym najważniejszym, czyli papieskim orędziem różańcowym wygłoszonym dokładnie 20 lat temu przy ołtarzu polowym u stóp Gaździny Podhala. Autorem publikacji jest Marek Fryźlewicz, wieloletni burmistrz Nowego Targu, brat ks. prałata Andrzeja Fryźlewicza, kapelana kard. Franciszka Macharskiego.

– Po Nowym Targu i Zakopanem, Ludźmierz to trzeci ośrodek na Podhalu, który w ten sposób utrwalił dziedzictwo św. Jana Pawła II, dziedzictwo, jak czas pokazuje, prorocze, tak ważne dla Kościoła, Narodu i świata. Słowa Kardynała i Papieża Wojtyły są sprecyzowaniem Maryjnej prośby z Kany: „Czyńcie wszystko, cokolwiek wam Syn mój powie” – podkreśla kard. Stanisław Dziwisz, który napisał słowo wstępne do książki. Hierarcha ma nadzieję, że papieskie nauczanie przypomniane drukiem dotrze do wszystkich górali i do ludźmierskich pielgrzymów – i z dunajcową falą popłynie w świat.

Fryźlewicz przypomina, że hierarcha przybywał do Ludźmierza często i głosił Słowo Boże do pielgrzymów w trudnych czasach zniewolenia komunistycznego. Mówił o Bogu, Matce Najświętszej, Kościele i Rodzinie, ale również o współczesnych sprawach, problemach i zadaniach chrześcijanina żyjącego w Polsce i poza jej granicami. Odnosił się często do aktualnych dla Polski i Podhala spraw, wspominając o szykanach, których doznawali wierzący w Polsce, ale też np. o powstałym wtedy w Nowym Targu „Kombinacie” – Nowotarskich Zakładach Przemysłu Skórzanego.

– W swojej pracy wraz z Marcinem i Anną Ozorowskimi byliśmy ciągle wspierani przez ks. kustosza Jerzego Filka, czując się kontynuatorami dzieła zapoczątkowanego przez naszych poprzedników, a zwłaszcza śp. Władysława Skalskiego – człowieka Solidarności, a jednocześnie badacza i kronikarza historii ludźmierskiego sanktuarium, który szczególnie zajmował się tematem koronacji cudownej figury Matki Bożej Ludźmierskiej 15 sierpnia 1963 r. – mówi Fryźlewicz.

Starając się dotrzeć do wszelkich dostępnych materiałów zawierających kazania i wystąpienia kard. Karola Wojtyły i papieża Jana Pawła II, autor korzystał z archiwów parafialnych, kurialnych, a nawet Ośrodka Dokumentacji i Studium Pontyfikatu Jana Pawła II w Rzymie oraz Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie.

Książka zawiera płytę CD z fragmentem jednego z kazań, które udało się odnaleźć w archiwach sanktuarium.

Promocję poprzedziła Msza św. z udziałem zaproszonych gości. Eucharystię sprawował ks. Jerzy Filek, kustosz sanktuarium w Ludźmierzu. Podkreślił, że Święty Pielgrzym ludźmierski kształtował górali i innych wiernych przez słowo, modlitwę, która otwierała nasze oczy na świat, przez swoją osobowość – jedność postawy i czynu, wiary i modlitwy oraz przez chorobę i odchodzenie na oczach świata. – Zawstydzał, inspirował, prowadził. A teraz patrzy na nas z nieba i ufamy, że raduje się naszą wiarą, która wzrasta we wdzięczności – mówił ks. Filek.

Promocję prowadził nowotarski aktor Stanisław Jaskułka, recytując kilka fragmentów homilii kard. Karola Wojtyły. Spotkanie uświetnił ludźmierski chór Magnificat, dziewczęta z nowotarskiej grupy „Septyma”, przygrywała także kapela Podhalanie.

Ludźmierskie świętowanie zakończyło się w Maryjnym Ogrodzie Różańcowym, gdzie górale zapalili znicze pamięci i złożyli bukiet biało-żółtych tulipanów u stóp rozmodlonego papieża pielgrzyma.