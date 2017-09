Ludźmierz: XXX Dożynki Podhalańskie

Wieńce dożynkowe z motywami religijnymi nawiązującymi m.in. do 20. rocznicy wizyty papieża w Zakopanem czy do setnej rocznicy Objawień Fatimskich przynieśli górale na XXX Dożynki Podhalańskie, które odbyły się 3 września w sanktuarium w Ludźmierzu. Mszy św. dziękczynnej za tegoroczne plony przewodniczył bp Jan Zając z Krakowa.

Bp Jan Zając zauważył, że uczestnicy dożynek, jak i on sam przybyli na urodziny Matki Bożej, by w Jej Sercu złożyć wszystkie prośby i dziękczynienia. – Kiedyś ktoś mi opowiedział świadectwo dziecka, które powiedziało iż Maryja to taka Matka, która nas nie urodziła, a kocha, która nas nie nosiła pod sercem, ale nosi każdego w swoim Sercu Niepokalanym. To są niezwykle piękna słowa, które powinny nam dzisiaj właśnie szczególnie towarzyszyć – mówił bp Zając.

– Dziś ludźmierska ziemia staje się Kaną, bo dożynki to uwielbienie Boga za dar chleba. To Ona, Gaździna wyprosiła dar tegorocznych plonów. Widziała wasze codzienne utrudzenie. Za dar chleba składamy przez Jej serce wielkie Bóg zapłać. Matka Żytosiewna rozpoczyna dziś nowy siew Bożego ziarna na glebę naszych serc, wnosi pokój, uczy szczególnej wrażliwości i będzie oczekiwać na owoce wyobraźni miłosierdzia. Potrzeba nam spojrzenia miłości na co dzień – podkreślił biskup.

Wszystkich zebranych, przy ołtarzu papieskim i w bazylice, zwłaszcza autorów wieńców dożynkowych, poczty sztandarowe, 21. Brygadę Strzelców Podhalańskich z dowódcą Ryszardem Pietrasem – kampanię reprezentacyjną i orkiestrę wojskową pozdrowił kustosz sanktuarium ks. Jerzy Filek.

Po Mszy św. odbyła się prezentacja wieńców i sztandarów. W każdy wieniec włożono wiele pracy i trudu. Najwięcej było motywów religijnych, niektóre wieńce nawiązywały do wydarzeń rocznicowych, które obchodzimy w 2017 r. I tak górale przygotowali wieńce związane z wizytą Jana Pawła II w Zakopanem w 1997 r. czy przedstawiające Objawienia Maryjne w Fatimie.

Dożynki rozpoczęły się od wymarszu sprzed Domu Podhalańskiego delegacji z wieńcami i sztandarami do ludźmierskiej bazyliki w towarzystwie orkiestry i muzyki góralskiej.

Z kolei po uroczystościach w ludźmierskim sanktuarium rozpoczęła się druga część dożynek. Na placu „Pod Sypką”, na plenerowej scenie wystąpią m.in. zespoły regionalne.

Organizatorem dożynek byli: Związek Podhalan w Ludźmierzu, Sanktuarium Matki Boskiej Ludźmierskiej, Urząd Gminy Nowy Targ, Gminny Ośrodek Kultury w Łopusznej, Starostwo Powiatowe w Nowym Targu, Rada Sołecka, OSP i Akcja Katolicka Ludźmierza.