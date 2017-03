Marcowy numer „W drodze”: o spowiedzi i poście

W marcowym numerze „W drodze”, miesięcznika poświęconego życiu chrześcijańskiemu, wydawanego przez dominikanów, przeczytamy m.in. na czym polega dobra spowiedź i dlaczego tak często wydaje nam się ona tak mało skuteczna.

Dowiemy się też, jak przeżywają post prawosławni i muzułmanie oraz będziemy mieli okazję spojrzeć na tę praktykę pokutną po Bożemu, czyli z miłością. Do wielkopostnego wydania „W drodze” dołączony jest również krótki, podręczny rachunek sumienia, opracowany na podstawie książki „Klucz do rachunku sumienia” autorstwa dominikanina o. Krzysztofa Pałysa.

W słowie wstępnym dominikanin o. Roman Bielecki, redaktor naczelny miesięcznika, przyznaje, że można spotkać się z twierdzeniem, iż tak bardzo obecne w kościelnym kaznodziejstwie w czasie Wielkiego Postu mówienie o grzechu, „jest wbijaniem w poczucie winy, hodowaniem upokorzeń, pomniejszaniem własnej wartości i nieustannym pokazywaniem chrześcijańskiego orędzia od strony negatywnej”.

Chrześcijańskie kompendium praktycznej wiedzy o grzechu, który jest doświadczeniem każdego z nas, sakramencie spowiedzi i przygotowaniu się do jego owocnego przeżycia, stanowi artykuł „Dzieje grzechu” autorstwa jezuity o. Józefa Augustyna, cenionego rekolekcjonisty i kierownika duchowego, autora kilkudziesięciu książek i kilkuset publikacji z zakresu duchowości.

– Dobieranie sobie spowiedników, którzy nie zwrócą nam uwagi na zło grzechu jest nieuczciwe. Gdy nie doświadczymy głębi zła grzechu, spowiedź pozostaje praktyką zewnętrzną i powierzchowną, która niewiele wnosi w życie duchowe – przestrzega o. Augustyn.

Z kolei o. Wojciech Jędrzejewski, kaznodzieja Dominikańskiego Ośrodka Kaznodziejskiego, zwraca uwagę, że wiele osób rezygnuje dziś z sakramentu spowiedzi, twierdząc, że w żaden sposób nie przekłada się on na zmianę w ich życiu, gdyż „stare grzechy powracają szybciej niż można by się tego spodziewać”. Zastanawia się przy tym, co zrobić, „by powracające grzechy nie przesłoniły nam pełnego Bożej mocy sakramentu i ukrytej w nim nadziei?”.

Natomiast problem skrupulanctwa, które z jednej strony świadczy o niedojrzałości i lęku przed miłością, a z drugiej jest koszmarnym udręczeniem, porusza jezuita o. Wojciech Ziółek, z którym o spowiedzi rozmawia Katarzyna Kolska, zastępca redaktora naczelnego „W drodze”.

– Dobra spowiedź, to szczera spowiedź, ale szczera nie w znaczeniu, że niczego nie zapomniałem, wszystko dokładnie policzyłem i powiedziałem, ale że wyraziłem moje serce, że wypowiedziałem siebie w tej spowiedzi – tłumaczy zakonnik.

Jedną z praktyk pokutnych, stosowanych nie tylko przez chrześcijan, jest post. O tym, jakie jest jego znaczenie i jak się go praktykuje w islamie opowiada czytelnikom „W drodze” imam Youssef Chadid, przewodniczący Rady Naczelnej Ligi Muzułmańskiej w Rzeczypospolitej Polskiej. Z kolei o tym, jak przeżywają go prawosławni, mówi Marianna Jara, absolwentka teologii prawosławnej i dyrygentka chóru cerkiewnego, która zwraca uwagę, że „ograniczenie w jedzeniu to jeszcze nie post”.

O różnicach między dietą a postem, który obecnie przyjmuje niekiedy także komercyjne oblicze, pisze Małgorzata Wyszyńska w tekście „Jeść czy nie jeść”. Natomiast przed tym, byśmy podejmując post nie zapominali, po co to robimy, przestrzega o. Wojciech Ziółek, zachęcając też, byśmy umieli potem równie mocno świętować jak pościmy.

W marcowym numerze przeczytamy również rozmowę z dominikaninem o. dr. Damianem Mrugalskim, patrologiem, poświęconą herezjom występującym zarówno u początków Kościoła, w czasach starożytnych, jak i dzisiaj. – Herezja rodzi się wtedy, gdy teolog nie chce używać rozumu albo jest pyszny. Wtedy korzysta z rozumu nie do zrozumienia wiary, tylko do odpierania poglądów przeciwnika – stwierdza o. Mrugalski przyznając, że obecnie mamy do czynienia z bardzo niebezpieczną herezją zaprzeczającą temu, że Chrystus jest jedynym Zbawicielem świata.

Miesięcznik „W drodze” założył w 1973 r. w Poznaniu o. Maciej Babraj, nawiązując w ten sposób do przedwojennej dominikańskiej tradycji wydawania pisma. Skierowany jest on w sposób szczególny do osób, które po opuszczeniu duszpasterstw akademickich nie znajdują dla siebie miejsca formacji.

„W drodze” jest pierwszym ogólnopolskim miesięcznikiem dostępnym w Kindle Store, największej na świecie internetowej księgarni amazon.com. Jest aktualnie jednym z czterech polskich tytułów dostępnych na tym portalu. Gazetę można również znaleźć w zasobach App Store, nexto.pl i publio.pl. Więcej informacji na stronie www.miesiecznik.wdrodze.pl.