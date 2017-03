Marek Kamiński z tablicami dekalogu na Górze Synaj

Wejściem na biblijną Górę Synaj z symbolicznymi tablicami Dekalogu rozpoczął w Środę Popielcową pielgrzymkę do Ziemi Świętej Marek Kamiński. Przez dziesięć dni podróżnik odwiedzi najważniejsze miejsca wiary judeochrześcijańskiej. Relację z podróży można będzie obejrzeć w powstającym filmie dokumentalnym.

– Dziesięć przykazań to fundament przymierza człowieka z Bogiem. W takich burzliwych czasach warto wrócić do korzeni, by zastanowić się nad tym, jak te pięć tysięcy lat później wygląda rola Dekalogu w życiu człowieka – mówi podróżnik.

W pielgrzymce na Górę Synaj towarzyszyli Markowi Kamińskiemu pomysłodawcy i artyści zaangażowani w projekt muzyczny „Decalouge”, m.in. Dariusz „Maleo” Malejonek i Michał Lorenc. Na górze, gdzie Bóg objawił Mojżeszowi Dekalog, twórcy modlili się o pokój na Ziemi.

– To misją pokoju, bo pokoju na Ziemi dziś szczególnie potrzeba – mówi Marek Mamiński. Podróżnik wskazuje, że pielgrzymka będzie miała także charakter pojednawczy pomiędzy Żydami i Polakami, którzy przez wiele wieków żyli obok siebie na jednej ziemi, a II wojna światowa spowodowała nie tylko Holokaust, ale i problemy, które do dziś nie są rozwiązane.

Po zejściu z Góry Synaj Marek Kamiński wyruszy w dziesięciodniową podróż po Ziemi Świętej. Podkreśla, że nie chodzi o to, aby całą trasę przejść pieszo, ale by wejść na Górę Synaj z symbolicznymi tablicami dekalogu i znieść je potem, by przypomnieć o tym, że przymierze z Bogiem jest ciągle aktualne.

Wyprawa Kamińskiego do Izraela potrwa 10 dni i będzie okazją do odwiedzenia najważniejszych miejsc wiary judeochrześcijańskiej: okolice Jeziora Galilejskiego, Emaus i Jerozolima. Jak zapowiada Marek Kamiński przebieg pielgrzymki będzie można zobaczyć w filmie dokumentalnym „Dziesięć dni w Izraelu z Dekalogiem”.

– Po powrocie z Santiago de Compostela to Radek Grabowski, pomysłodawca tego projektu zapytał mnie, czy nie poszedłbym teraz na Synaj. Na początku wydawało mi się to dziwne, ale im więcej o tym myślałem, tym bardziej nabierałem przekonania, że po Santiago Izrael jest dobrym miejscem – mówi podróżnik.

Użytkownicy internetu mogą śledzić pielgrzymkę Marka Kamińskiego na Facebooku i stronie internetowej marekkaminski.com.

Pielgrzymka zorganizowana jest w ramach projektu „Decalogue”. Jest to inicjatywa stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie, w którą zaangażowani są wybitni muzycy chrześcijańscy, tworzący muzyczną interpretację Dziesięciu Przykazań. Premiera albumu odbędzie się 17 marca.