Marsz dla Życia przeszedł ulicami Szczecina

Kilkanaście tysięcy ludzi uczestniczyło w szczecińskim Marszu dla Życia. Największa manifestacja w obronie życia od poczęcia do naturalnej śmierci przeszła ulicami miasta pod hasłem „Kocham Cię Życie”.

Uczestnicy byli nie tylko ze Szczecina, ale także z całej archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej.

Na zakończenie Mszy św. w szczecińskiej katedrze przewodniczył abp Andrzej Dzięga. – Pierwsze dzieci, które zostały dzięki marszowi szczecińskiemu ochronione i mogły się urodzić – mają już po 15 lat i do szkoły średniej już pójdą. Niech Bóg będzie uwielbiony za owoce tych piętnastu lat – powiedział na początku metropolita szczecińsko-kamieński.

Homilię wygłosił bp pomocniczy Henryk Wejman. – Życie ludzkie jest bezcenną wartością, którego autorem jest Pan Bóg, dlatego winno być przez każdego z nas niezależnie od światopoglądu, wyznawanej religii czy pozycji społecznej uznane i szanowane – mówił bp Wejman.

– Co roku jesteśmy na Marszu dla Życia, bliskie są nam te hasła, które głosi marsz. Jesteśmy za tym, żeby każdy mógł żyć. Cieszymy się, że jest tak dużo osób – mówi KAI kobieta ze wspólnoty Domowego Kościoła, która maszerowała z mężem.

– To Pan Bóg daje życie człowiekowi i ma prawo je odebrać, a nie żeby to ludzie decydowali o tym – powiedział mężczyzna, który był na marszu pierwszy raz.

Anna jest studentką II roku dziennikarstwa i komunikacji społecznej Uniwersytetu Szczecińskiego z papieskiej Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia, która pomaga zdolnej młodzieży w kształceniu. – Kocham życie za to jakie jest, że mogę chodzić, że jestem zdrowa, że oddycham, że mam rodziców, którzy mnie kochają, że dali mi to życie. Za te wszystkie rzeczy, które Pan Bóg stworzył, za pogodę, za to, co jest piękne, za przyrodę – mówiła Ania.

W trakcie Mszy św. każdy mógł podjąć się Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego, czyli 9-miesięcznej modlitwy w intencji poczętego, ale jeszcze nienarodzonego dziecka, które jest zagrożone aborcją.

Organizacją Marszu dla Życia zajmuje się Fundacja Małych Stópek, która na co dzień pomaga też samotnym matkom. Fundacja Małych Stópek rocznie namawia do nieprzerywania ciąży około stu kobiet. Skupia około 70 wolontariuszy, którzy przez cały rok organizują działania pro-life.