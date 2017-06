Masłów: środowisko niepełnosprawnych z diecezji uczciło pamięć Jana Pawła

Osoby chore, niepełnosprawne i ich rodziny – co najmniej 600 osób, uczestniczyły w XI Integracyjnym Spotkaniu Osób Chorych i Niepełnosprawnych, które odbyło się dzisiaj na lotnisku w Masłowie. Wydarzenie zorganizowane pod przewodnictwem bp. Mariana Florczyka, pomyślano jako kontynuację Dnia Chorego i zarazem dziękczynienie za dar Ojca Świętego Jana Pawła II.

„Św. Jan Paweł II 26 lat temu w Masłowie, w tym miejscu spotkał się z wiernymi diecezji kieleckiej. Od świętego Papieża Polaka pragniemy uczyć się miłości do osób szczególnie potrzebujących pomocy” – tak w specjalnym komunikacie zapraszał na spotkanie ks. Dariusz Gącik – wikariusz generalny.

Grupy niepełnosprawnych z wielu placówek: domów opieki, warsztatów terapii zajęciowej, ośrodków dziennego pobytu, podopieczni Caritas i MOPR, uczestniczyli we Mszy św. polowej, pod przewodnictwem bp. Mariana Florczyka. W homilii bp Marian Florczyk nawiązał do słów Jana Pawła II, kierowanych do osób chorych, których nagrania były dzisiaj prezentowane w Masłowie oraz do dzisiejszej Ewangelii, w której pada pytanie Jezusa skierowane do Piotra – o miłość.

Bp Marian Florczyk zaakcentował znaczenie miłości w życiu indywidualnych ludzi, wspólnot, narodów. – „Ból kochającej osoby staje się bólem tej osoby (…). Miłość nie stawia człowieka na dystans, nie zostawia w samotności, obojętności, chorobie i cierpieniu” – mówił biskup. Przypomniał stosunek Jana Pawła II wobec chorych, podziękował tym wszystkim, którzy służą chorym i cierpiącym.

Podczas spotkania złożono kwiaty pod nowym pomnikiem św. Jana Pawła II oraz podziwiano serca, wykonane na konkurs przez różne ośrodki, np. z Kielc, Skarżyska Kamiennej, Jędrzejowa, Piekoszowa, Woli Jachowej, Zielonek i in. Plastyczne dokonania niepełnosprawnych wraz z bp. Marianem Florczykiem, analizowali m.in. senator PiS Krzysztof Słoń, wicedyrektor Caritas – ks. Krzysztof Banasik, nauczyciele, samorządowcy.

Na część artystyczną złożyła się m.in. animacja taneczna prowadzona przez wodzireja Marcina Brodzińskiego, z udziałem uczniów Zespołu Szkół Sióstr Nazaretanek w Kielcach i wspólna zabawa z poczęstunkiem. Organizatorzy – Kuria diecezjalna, Caritas kielecka, Wojewódzki Dom Kultury – podkreślają, że wydarzenie wpisuje się w przeżywany obecnie Rok św. Brata Alberta Chmielowskiego, który „uwrażliwia nas na potrzeby osób chorych i niepełnosprawnych”.

W Masłowie 3 czerwca 1991 r. Jan Paweł II spotkał się i modlił z mieszkańcami ziemi świętokrzyskiej, a po jego śmierci w 2005 r. na masłowskim lotnisku ok. 20 tys. wiernych ułożyło na płycie lotniska ogromny krzyż ze zniczy. W Masłowie jest sprawowana od tego czasu Msza św. w rocznicę śmierci papieża, a w czerwcu – na pamiątkę lądowania papieża w Masłowie 3 czerwca 1991 r. – spotyka się tutaj środowisko osób niepełnosprawnych z całej diecezji, z udziałem bp. Mariana Florczyka.