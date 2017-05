„Maturzysto podłącz się!” – duchowa pomoc od księży pallotynów

Szczególną modlitwą wstawienniczą od pierwszego dnia tegorocznych matur, 4 maja do 26 maja otaczani są uczniowie zdający egzamin dojrzałości. W modlitewnej inicjatywie częstochowskiego duszpasterstwa powołań księży pallotynów biorą udział duszpasterze i wierni pięciu polskich sanktuariów.

W ramach projektu „Maturzysto podłącz się!” w intencji maturzystów codziennie odmawiany jest różaniec lub koronka do Miłosierdzia Bożego, a także odprawiane są Msze święte. Dodatkowo prośby o dobre zdanie egzaminu dojrzałości i wybór dalszej drogi życiowej zanoszone są podczas coczwartkowej adoracji Najświętszego Sakramentu.

W akcję codziennej modlitwy włączyli się duszpasterze i wierni z sanktuariów prowadzonych przez księży pallotynów. Za maturzystów pomodlić się można w sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Częstochowie, sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Ożarowie Mazowieckim, sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Zakopanem, sanktuarium Pierwszych Męczenników Polskich w Międzyrzeczu i sanktuarium Świętości Życia w Łodzi.

„Prosimy, żeby nie tylko zdali jak najlepiej egzamin maturalny, ale także, by potrafili w swoim dorosłym życiu zawsze podejmować decyzje zgodne z Wolą Bożą” – tłumaczy ks. Kamil Wolan SAC. Pomysłodawca akcji zauważa zarazem, że inicjatywa wpisała się w potrzeby młodych ludzi, gdyż tylko w ciągu 2 dni od rozpoczęcia zapisów, zgłosiło się ponad 200 osób. Wszyscy oni wpisani są w Księgę Maturzystów Duchowego Wsparcia. „Oj coś czuję, że za te kilka tygodni będzie mnie nieźle bolała ręka od wpisywania ich do tej księgi, ale czynię to z ogromną radością” – dodaje ks. Wolan.

W inicjatywę prowadzoną przez częstochowskie Duszpasterstwo Powołań księży pallotynów włączyć się można poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego, dostępnego na stronie: www.powolania.pl.

Akcja: „Maturzysto podłącz się!” to nie jedyna inicjatywa dla młodzieży maturalnej organizowana przez pallotynów. Zawsze w piątą sobotę Wielkiego Postu młodzi, wraz ze swoimi duszpasterzami, przyjeżdżają z całej Polski, aby czuwając wspólnie na Jasnej Górze powierzyć Matce Bożej swoją przyszłość i nadchodzący egzamin dojrzałości. Wszystko jednak ma swój początek w sanktuarium Bożego Miłosierdzia w znajdującej się nieopodal Jasnej Góry Dolinie Miłosierdzia. Tegoroczne spotkanie odbywało się pod hasłem: „Idźcie i głoście, czyli wstaję z kanapy i co dalej?”.

Dodatkowo od kwietnia do czerwca można podjąć post w intencji powołań. „W Ewangelii czytamy, że post o chlebie i wodzie jest najskuteczniejszą formą modlitwy, dlatego zachęcamy do tego, by w taki właśnie sposób wspierać młodych w podejmowaniu przez nich odważnych życiowych decyzji” – wyjaśnia ks. Kamil Wolan z Prowincjalnego Ośrodka Duszpasterstwa Powołań w Częstochowie.

W ciągu roku organizowanych jest także sporo spotkań dla młodych. Odbywają się one zarówno w pallotyńskich parafiach, jak i na szczeblu prowincjonalnym. Największe z nich, czyli Pallotyńskie Spotkanie Młodych, odbywające się w Ożarowie Mazowieckim w ostatnim tygodniu sierpnia, gromadzi tłumy młodych. W trakcie kilkudniowej inicjatywy organizowane są różnorakie warsztaty (m. in. medialne, modlitwy, tańca liturgicznego, fotograficzne, muzyczne czy sportowe). To również czas na wspólne uwielbianie Jezusa, wspólną zabawę i po prostu bycie z innymi, którzy chcą od życia czegoś więcej.

Dla tych, którzy myślą o drodze życia kapłańskiego i zakonnego w szeregach pallotynów w seminarium w Ołtarzewie organizowane jest spotkanie o intrygującej nazwie: „Zostań klerykiem na weekend”. Chociaż udział w tym spotkaniu nie jest koniecznością przy przyjęciu do nowicjatu, to na pewno pomaga młodym ludziom w rozeznaniu życiowego powołania.