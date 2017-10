Mazowsze: pierwsze efekty programu naprotechnologii

Trzy rodziny spodziewają się potomstwa, a wszystko to dzięki realizacji programu wsparcia leczenia niepłodności metodą naprotechnologii. Samorząd Województwa Mazowieckiego przeznaczył na początku roku na ten cel 300 tys. zł. Z programu skorzysta około 120 par.

Program skierowany jest do mieszkańców województwa mazowieckiego w wieku 18–40 lat w przypadku kobiet oraz 18-65 lat w przypadku mężczyzn. Podczas pierwszego etapu prowadzona jest szeroka akcja informacyjna oraz rekrutacja uczestników. Drugi etap zakłada działania edukacyjno-diagnostyczne.

Monika Pazura-Turowska, koordynatorka programu w szpitalu Bródnowskim w Warszawie mówi, że naprotechnologia polega na diagnozie oraz terapii lekarskiej, opartej na monitorowaniu i poprawie ogólnego zdrowia kobiety, a także leczeniu, w przypadku zaburzeń zdrowia prokreacyjnego. W tej technice wykorzystuje się wszystkie znane i dostępne we współczesnej medycynie metody terapii farmakologicznej i leczenia chirurgicznego. – Naprotechnologia wspiera naturalną prokreację, czyli próbuje znaleźć przyczyny niepłodności i leczyć je przy wykorzystaniu najnowszych osiągnięć ginekologii, czy chirurgii. W tej metodzie nie ingerujemy tak silnie w rozrodczość jak to jest w przypadku In vitro – powiedziała Monika Pazura-Turowska.

Działania Szpitala Bródnowskiego popiera Zarząd Województwa, między innymi wicemarszałek Elżbieta Lanc. – Cieszymy się, że pacjentki są obejmowane specjalistyczną opieką. Jest to program, który nie zastępuje czegoś, tylko wspiera – mówi Elżbieta Lanc.

Główne założenia projektu to przede wszystkim zapewnienie mieszkańcom województwa mazowieckiego, bezskutecznie starającym się o potomstwo, możliwości skorzystania ze wsparcia leczenia niepłodności metodą naprotechnologii. Warunkami uczestnictwa są m.in. stwierdzona niepłodność lub nieskuteczne, zgodne z rekomendacjami i standardami praktyki lekarskiej, leczenie niepłodności w okresie 12 miesięcy poprzedzających zgłoszenie do programu oraz potwierdzenie płacenia podatków na terenie województwa mazowieckiego. Stan zdrowia pary powinien być potwierdzony dokumentacją medyczną. Zakwalifikowane do projektu pary będą objęte działaniami edukacyjnymi w obszarze metody naprotechnologii, a także opieką lekarzy specjalistów z ginekologii i położnictwa, psychologa, dietetyka oraz instruktorów nauki systemu CrMs (Creighton Model FertilityCare System).

Niepłodność jest narastającym problemem społecznym i zdrowotnym. Według danych Światowej Organizacji Zdrowia, u co czwartej pary w krajach rozwiniętych występują problemy z zajściem w ciążę. Niepłodność dotyczy w równym stopniu zarówno mężczyzn (45 proc.), jak i kobiet (45 proc.). Przyczyn pozostałych 10 proc. przypadków nie można ustalić. Szacuje się, że niepłodność w Polsce dotyczy 15–20 proc. par, co przekłada się na około 1 mln związków. Jedynie około 20 proc. niepłodnych par szuka pomocy u lekarzy.