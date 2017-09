Medal „Benemerenti in opere evangelizationis” – nowa nagroda za wybitne zasługi dla misji

Kapituła Medalu „Benemerenti in opere evangelizationis”, przyznawanego za zasługi dla misji, na swym dzisiejszym, pierwszym posiedzeniu wybrała w Warszawie 12 laureatów, których nazwiska poznamy na uroczystej gali 13 listopada na Zamku Królewskim. Nagroda została ustanowiona z okazji 50-lecia Komisji Episkopatu Polski ds. Misji.

Medal „Benemerenti in opere evangelizationis”, którego pierwsza edycja przypadnie 13 listopada, przyznawany jest w czterech kategoriach: za zasługi w dziele misyjnym; za pomoc modlitewną i duchową misjom; za pomoc materialną i finansową misjom oraz za informację medialną. W każdej z tych kategorii nagroda zostanie wręczona trzem osobom bądź instytucjom.

Ustanowienie nowej nagrody przez przewodniczącego Komisji KEP ds. Misji bp. Jerzego Mazura, spotkało się z olbrzymim zainteresowaniem. Do jej pierwszej edycji zgłoszono aż 108 kandydatów, a dokonało tego 51 podmiotów.

Dziś, 15 września w Centrum Formacji Misyjnej odbyło się pierwsze posiedzenie Kapituły Medalu. Na jej przewodniczącego wybrano bp. Jana Piotrowskiego, a na sekretarza ks. Zbigniewa Sobolewskiego.

Bp Jerzy Mazur SVD, przewodniczący Komisji Episkopatu Polski ds. Misji przedstawił założenia przyznawania medalu za wybitne zasługi dla misji. Przypomniał, że w tym roku Komisja misyjna obchodzi 50-lecie swej służby misjom.

Następnie członkowie Kapituły drogą głosowania wyłonili 12 laureatów nagrody, po 3 w każdej z kategorii. – Mamy świadomość, że o wiele więcej z nich zasługuje na uhonorowanie medalem za zasługi dla misji – mówi KAI ks. Zbigniew Sobolewski, sekretarz Kapituły Medalu „Benemerenti in Opere Evangelizationis”. – Ale pamiętaliśmy, że jest to pierwsze spotkanie Kapituły. W następnym roku nagrodzimy kolejnych zasłużonych. Czytając opisy dokonań kandydatów do medalu byłem zdumiony ich ofiarnością, pasją, jaką żywią dla misji. To są ludzie całkowicie oddani sprawie misji. Prawdziwi uczniowie-misjonarze – dodaje.

W skład Kapituły Medalu „Benemerenti in opere evangelizationis”, bp Mazur powołał: abp. Henryka Hosera, biskupa warszawsko-praskiego, wieloletniego misjonarza w Rwandzie oraz b. sekretarza Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów, bp. Jana Piotrowskiego, b. szefa Papieskich Dzieł Misyjnych w Polsce, ks. Tomasza Atłasa, obecnego dyrektora Papieskich Dzieł Misyjnych w Polsce, ks. prof. Jarosława Różańskiego OMI z misjologii UKSW, s. Dolores Dorotę Zok, przełożoną prowincjalną polskiej prowincji Zgromadzenia Misyjnego Sióstr Służebnic Ducha Świętego (Werbistek), ks. Jerzego Kraśnickiego, dyrektora MIVA Polska, ks. Zbigniewa Sobolewskiego, dyrektora Dzieła Pomocy Ad Gentes oraz Marcina Przeciszewskiego, prezesa KAI.

Uroczystość wręczenia Medalu odbędzie się 13 listopada na Zamku Królewskim w Warszawie, podczas uroczystości upamiętniającej Jubileusz Komisji Episkopatu Polski ds. Misji.