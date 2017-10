Metropolita krakowski przewodniczył Mszy św. na inaugurację roku akademickiego na UJ

Poszukiwanie prawdy i troska o rozwój własnego człowieczeństwa staje się drogą do osobistej świętości – mówił abp Marek Jędraszewski, który w kolegiacie św. Anny w Krakowie przewodniczył Mszy św. na rozpoczęcie roku akademickiego Uniwersytetu Jagiellońskiego. W świątyni zgromadzili się profesorowie i studenci uczelni, która inauguruje 654. rok akademicki w swojej historii.

W homilii abp Marek Jędraszewski wskazał na znaczenie słowa „odpowiedzialność”. To odpowiedzialność, którą człowiek zaciąga wobec Boga na podstawie własnych czynów i szczególna odpowiedzialność, do jakiej Bóg poczuwa się wobec człowieka. „On nie pozostawał nigdy obojętny na los człowieka, który upadł i z własnej winy zerwał synowską więź z Ojcem. Bóg jest zainteresowany losem człowieka, nawet tego zbuntowanego; tego, który się zagubił i zatracił na własnych ścieżkach życia. Czuje się za niego odpowiedzialny, szczególną mocą odpowiedzialności, jaką jest miłość” – przekonywał metropolita krakowski.

Abp Marek Jędraszewski przywołał słowa św. Jana Pawła II, wygłoszone do ludzi nauki 20 lat temu w kolegiacie św. Anny. „Ojciec Święty bardzo wyraźnie mówił wtedy o odpowiedzialności świata akademickiego nie tylko za to, co dzieje się w jego przestrzeni wyznaczonej przez profesorów i studentów. Mówił o odpowiedzialności, jaką cały świat akademicki ma, ze względu na swoją rangę i wyjątkowe miejsce w społeczności, wobec całego społeczeństwa” – stwierdził kaznodzieja.

Hierarcha przypomniał, że Jan Paweł II mówił, iż współczesny człowiek kieruje wobec świata akademickiego bardzo wyraźne i niemałe oczekiwania, chce bowiem mieć pewność, że uczonym, którzy zgłębiają prawdę, nie zabraknie dociekliwości i wnikliwości w stawianiu pytań, a także uczciwości w poszukiwaniu właściwej odpowiedzi na problemy naukowe.

„Chodzi o to, aby to poszukiwanie prawdy nie było czymś ograniczonym i zamkniętym, ale by kolejne odkrycia torowały drogę do kolejnych pytań, kolejnych etapów poszukiwania prawdy, aż po tę prawdę najwyższą, transcendentną” – wyjaśniał za papieżem i dodał, że stąd rodzi się wielkie zadanie intelektualistów, które Jan Paweł II określił mianem „posługi myślenia”.

„Posługi rozumianej jako służba prawdzie w wymiarze społecznym, co sprawia, że każdy prawy w swym sumieniu intelektualista ma spełniać funkcję sumienia krytycznego wobec tego wszystkiego, co społeczeństwu zagraża lub go pomniejsza, bo być pracownikiem nauki zobowiązuje!” – wskazał metropolita przypominając papieska naukę, że poszukiwanie prawdy, troska o rozwój własnego człowieczeństwa, staje się drogą do osobistej świętości.

„Konieczna jest ogromna wrażliwość osobista, etyczna przejawiająca się w takich cnotach moralnych jak szczerość, odwaga, pokora, uczciwość oraz autentyczna troska o człowieka. Dzięki temu, że taki jest etos człowieka nauki, możliwe staje się zachowanie tak koniecznej równowagi między wolnością w poszukiwaniu prawdy a zobowiązaniami o charakterze etycznym. Nie wszystko, co jest technicznie możliwe, jest równocześnie etycznie dozwolone” – przestrzegał abp Jędraszewski dodając, że granica jest bardzo cienka i wrażliwa. „Łatwo ją przekroczyć w momencie, kiedy osobowość uczonego jest wewnętrznie rozchwiana i nie ma trwałych odniesień o charakterze etycznym” – zauważył.

Po Mszy św. z Collegium Maius wyruszył orszak profesorów UJ, przedstawicieli szesnastu uniwersyteckich wydziałów, który ulicami Krakowa przeszedł do Auditorium Maximum, gdzie odbyła się immatrykulacja studentów, a także wręczenie nagród Rektora UJ „Laur Jagielloński” oraz odznaki „Zasłużony dla Uniwersytetu Jagiellońskiego”.