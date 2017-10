Międzynarodowa konferencja „Dokąd zmierza Europa?”

Pytanie o przyszłość Europy i jej chrześcijańską tożsamość będzie przedmiotem rozważań uczestników XVII Międzynarodowej Konferencji „Rola Kościoła katolickiego w procesie integracji europejskiej”, która odbędzie się w piątek i sobotę w Krakowie. Obrady ekspertów europejskich będą przebiegać pod hasłem „Dokąd zmierza Europa?”.

Konferencja pod hasłem „Dokąd zmierza Europa?”, dotyczy wyzwań, przed jakimi Europa stanęła dzisiaj. Pierwszym z nich jest potrzeba silnego przywództwa w Europie, jego kształtu, odpowiedzi na pytania o słuszność tzw. Europy dwóch prędkości z jej konsekwencjami politycznymi i ekonomicznymi. Drugim zagadnieniem jest pytanie o możliwość obrony tożsamości europejskiej, odwołującej się do chrześcijaństwa. Trzecim tematem konferencji będzie debata o przyszłości Unii Europejskiej, przez ewentualną reformę jej struktur.

Bp Tadeusz Pieronek, przewodniczący Komitetu Organizacyjnego krakowskiej konferencji, mówi, że pomysłodawcom i twórcom idei zjednoczonej Europy chodziło o to, by zostać przy tradycyjnej Europie, odbudowywanej po wojnie na fundamencie chrześcijańskim. – Skłaniały ich do tego wnioski z tragicznych następstw degradacji człowieczeństwa przez obłędne, nieludzkie ideologie faszyzm i komunizm, dążące do panowania nad światem niszczycielską wojną, ludobójstwem, zsyłkami, łagrami i obozami koncentracyjnymi. Nowa Europa odcinała się od takich metod i pragnęła stworzyć państwom wchodzącym w jej skład przestrzeń szacunku dla godności człowieka, wolności, sprawiedliwości i bezpieczeństwa – przypomina hierarcha.

Zaznacza, że w praktyce na pierwszy plan w budowie wspólnoty europejskiej wysunęły się potrzeby gospodarcze. – Brak zagospodarowania sfery duchowej człowieka było błędem tych, którzy mogli o to zadbać, a zwycięstwem tych, którzy celowo chcieli się pozbyć rzekomego obciążenia, jakim dla laickich nurtów kulturowych było chrześcijaństwo, nawet jakikolwiek transcendentny wymiar osoby ludzkiej – stwierdza biskup.

Według niego, wartości europejskie nie są tożsame z wartościami chrześcijańskimi, ale Unia uznaje i chroni wolność religijną, winna więc także szanować wartości chrześcijańskie. – Praktyka budzi wiele wątpliwości, bo chociaż Unia nie ma prawa narzucać wierzącym swoich wartości, to niestety często to robi, co powoduje niesmak i jest ukrytym aktem dyskryminacji – uważa bp Pieronek.

Wśród prelegentów konferencji są m.in. nuncjusz apostolski w Polsce abp Salvatore Pennacchio, Przewodniczący PE Antonio Tajani, ks. prałat Antoine Camilleri, podsekretarz ds. relacji Stolicy Apostolskiej z państwami, David McAllister, poseł do PE i przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych w PE.

Konferencję współorganizują: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Fundacja Konrada Adenauera w Polsce, Fundacja Roberta Schumana w Luksemburgu, Grupa Europejskiej Partii Ludowej w PE, delegacja polska w EPL w PE, Europejska Partia Ludowa oraz Wydawnictwo „Wokół Nas”.