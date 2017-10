Międzynarodowy Kongres Ekumeniczny w ostatni weekend października

W ostatni weekend października w Lublinie odbędzie się Międzynarodowy Kongres Ekumeniczny „Lublin – miasto zgody religijnej 2017”. Wydarzenie organizowane przez lubelski samorząd i Kościoły chrześcijańskie wpisuje się w obchody 700-lecia nadania praw miejskich Lublinowi, jak i 500-lecia Reformacji oraz 100-lecia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

– Kongres ekumeniczny jest zwieńczeniem i dowartościowaniem naszych wieloletnich zmagań ekumenicznych w życiu codziennym mieszkańców miasta Lublina i okolic – powiedział podczas konferencji prasowej, zapowiadający wydarzenie, prawosławny ordynariusz diecezji lubelsko-chełmskiej abp Abel. Wyraził również nadzieję, że ekumeniczne spotkanie będzie także impulsem do dalszego otwierania się na łaskę jedności.

Z kolei katolicki metropolita lubelski abp Stanisław Budzik wskazał, że żyjemy w czasach, w których tradycje chrześcijańskie trzeba łączyć, by wspólnie dać świadectwo chrześcijańskie współczesnemu światu. – Chciałbym, by ten kongres, odpowiednio pokazany przez media, był okazją, aby chrześcijanie trzech denominacji usłyszeli na nowo głos, który wzywa ich do jedności. Niech to wołanie odbije się w ich postępowaniu i w konkretnych działaniach – podkreślił metropolita lubelski.

Międzynarodowy Kongres Ekumeniczny – jak podkreślają organizatorzy – adresowany jest do wszystkich, którym leży na sercu jedność wyznawców Chrystusa i jakość chrześcijaństwa w Polsce, w Europie i na świecie. Weźmie w nim udział ok. 200 osób, w tym 30 gości zza granicy, reprezentujący zarówno Kościół katolicki, jak i prawosławni, luteranie czy starokatolicy.

– Kongres ma być okazją do przypomnienia i promocji wielokulturowej tradycji Lublina i województwa lubelskiego, a także do zacieśnienie współpracy międzywyznaniowej oraz nawiązywaniem nowych kontaktów ekumenicznych i naukowych – wyjaśnia w rozmowie z KAI ks. Sławomir Pawłowski SAC, przewodniczący Komitetu Programowo-Organizacyjnego Kongresu.

Każdy dzień obrad poświęcony będzie innej denominacji: pierwszy – prawosławiu, drugi – katolicyzmowi i trzeci – ewangelicyzmowi, a miejscem obrad będzie odpowiednio: Zamek Lubelski (dzień pierwszy), Centrum Transferu Wiedzy KUL (dzień drugi) oraz Collegium Iuridicum KUL (dzień trzeci).

Każdego dnia będzie też miało miejsce uroczyste nabożeństwo – prawosławne (w prawosławnej katedrze Przemienienia Pańskiego), katolickie (w kościele akademickim KUL) i ewangelickie (w kościele ewangelicko-augsburskim Trójcy Świętej).

Uczestnicy kongresu w czasie trwania obrad pochylą się nad trzema kwestiami dotyczącymi historycznej i współczesnej perspektywy prawosławia, katolicyzmu i ewangelicyzmu. Prelegenci zastanowią się także nad znaczeniem chrześcijaństwa jako daru i drogi dla współczesnych wyznawców oraz nad perspektywą dalszego dialogu ekumenicznego.

W kongresie udział wezmą autorytety w dziedzinie dialogu ekumenicznego, teologii i historii, zarówno przedstawiciele poszczególnych Kościołów, jak i wykładowcy akademiccy z całego świata, m.in. dr Peter Bouteneff z St. Vladimir’s Orthodox Seminary w Nowym Jorku, o. prof. William Henn z Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego w Rzymie, ks.Dumitru Vanca z uniwersytetu w Alba Iulia w Rumunii, arcybiskup Telmessos Hiob Getcha z Centre Orthodoxe w Chambésy, Szwajcaria. W wydarzeniu weźmie również udział abp Joris Vercammen, arcybiskup Utrechtu, zwierzchnik Kościoła Starokatolickiego w Holandii, będący zarazem przewodniczącym Międzynarodowej Konferencji Biskupów Starokatolickich.

W programie kongresu zaplanowano również słynną debatę Dwóch Ambon w dominikańskiej bazylice św. Stanisława. O reformie Kościoła dyskutować będą ks. dr hab. Marek Uglorz z Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie i o. dr Paweł Krupa OP z dominikańskiego Instytutu Tomistycznego. Spotkanie moderować będzie o. Tomasz Dostatni.

Kongres będzie okazją do refleksji nad jakością dialogu ekumenicznego w czasach szybko zmieniającej się sytuacji polityczno-społecznej, a także przyczyni się do dalszej integracji środowisk chrześcijańskiej Europy. Będzie także sposobnością do przypomnienia i promocji wielokulturowej tradycji Lublina.

– Ekumenizm składa się z działań o charakterze nie tylko naukowym i modlitewnym, ale również z inicjatyw kulturalnych. Dlatego w programie kongresu nie może zabraknąć również wydarzeń artystycznych – podkreśla prof. Sławomir Jacek Żurek, współorganizator kongresu. Trzydniowy kongres zwieńczy uroczysty koncert, podczas którego odbędzie się prawykonanie sonaty reformacyjnej autorstwa Natalii Zanni Lewandowskiej. Zaplanowano również dwie wystawy.

Patronat honorowy nad Kongresem objęła Papieska Rada ds. Popierania Jedności Chrześcijan, Patriarchat Ekumeniczny, Światowa Federacja Luterańska i Unia Utrechcka Kościołów Starokatolickich.

Jak podkreślają organizatorzy, przygotowania do kongresu trwają od jesieni 2015 r. Ważnym wyrazem podjęcia wzajemnej współpracy przez głównych organizatorów – tj. rzymskokatolicką Archidiecezję Lubelską, Prawosławną Diecezję Lubelsko-Chełmską, Diecezją Warszawską Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II, Polską Radą Ekumeniczną o. Lublin, miastem Lublin i samorządem województwa lubelskiego – było podpisanie listu intencyjnego podczas V Kongresu Kultury Chrześcijańskiej, 14 października 2016 r.

Uczestnictwo w kongresie jest bezpłatne. Szczegóły programu i formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie internetowej: www.ekumenizm2017.pl. Kongres odbędzie się przy finansowym wsparciu Miasta Lublin, Urzędu Marszałkowskiego oraz wkładzie poszczególnych Kościołów.