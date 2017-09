Międzyrzecz: Diecezjalna Pielgrzymka Mężczyzn już po raz piąty (zapowiedź)

Piąta Pielgrzymka Mężczyzn do sanktuarium Pierwszych Męczenników Polski w Międzyrzeczu odbędzie się w sobotę 16 września. Hasłem tegorocznej pielgrzymki będą słowa „Żołnierz Chrystusa zło dobrem zwycięża”. Z uczestnikami wydarzenia spotka się bp senior Adam Dyczkowski.

Podobnie jak w latach ubiegłych uczestnicy pielgrzymki zgromadzą się najpierw przy kościele we wsi Święty Wojciech. Tam o godz. 9.30 odprawią jutrznię i wysłuchają konferencji ks. Stanisława Flisa SAC, a także odnowią przyrzeczenia chrzcielne. Później wyruszą z relikwiami Męczenników Międzyrzeckich do kościoła pod ich wezwaniem.

W sanktuarium Pierwszych Męczenników Polski o godz. 11.00 zaplanowano konferencję kapelana wojskowego – ks. Jerzego Sucheckiego SAC, a także świadectwa uczestników pielgrzymki. W samo południe żołnierze 17. Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej zaprezentują musztrę paradną, a o godz. 13.00 bp Adam Dyczkowski odprawi Mszę św. dla uczestników pielgrzymki.

Na pielgrzymkę z roku na rok przyjeżdża coraz więcej osób. – My jako mężczyźni potrzebujemy takiej przestrzeni, która zatrzymałaby nas w tym codziennym pędzie. Warto wiec przyjechać, aby tu się zatrzymać i posłuchać tego, co mówi Pan Bóg. Przecież każdy mężczyzna jest pasterzem, chociażby swojej rodziny. W tej pielgrzymce co roku towarzyszy nam Pierwsi Męczennicy Polski bo oni charakteryzowali się takimi cechami. Potrafili oderwać się od świata i jednocześnie być w tym świecie, aby pociągać innych do Boga – zauważa ks. Robert Patro, dyrektor Wydziału Duszpasterskiego Kurii Diecezjalnej w Zielonej Górze.

Po Mszy św. będzie można posilić się wojskową grochówką oraz obejrzeć pokaz sprzętu służb mundurowych: wojska, policji, straży więziennej i straży pożarnej.

Pierwsi Męczennicy Polski to święci Benedykt, Jan, Mateusz, Izaak i Krystyn. Byli mnichami kamedulskimi, którzy na zaproszenie Bolesława Chrobrego osiedlili się w okolicach Międzyrzecza. Benedykt i Jan pochodzili z Włoch. Mateusz i Izaak dołączyli do nich w Polsce. Krystyn natomiast był kucharzem, który przygotowywał posiłki dla zakonników. Wszyscy ponieśli śmierć męczeńską z rąk miejscowych zbójców w nocy z 10 na 11 listopada 1003 r. Diecezja zielonogórsko-gorzowska czci ich jako swoich patronów.

Pielgrzymkę Mężczyzn organizuje Wydział Duszpasterski Kurii Diecezjalnej w Zielonej Górze we współpracy z Sanktuarium Pierwszych Męczenników Polski w Międzyrzeczu.