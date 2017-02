Misjonarze miłosierdzia o inicjatywie „24h dla Pana”

Działania związane z tegoroczną edycją papieskiej inicjatywy „24h dla Pana – Miłosierdzia pragnę” omówili misjonarze miłosierdzia, którzy rozmawiali na ten temat 27 lutego w krakowskich Łagiewnikach.

Ks. Krzysztof Marcjanowicz z Papieskiej Rady ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji podkreślił, że inicjatywa „24h dla Pana” zrodziła się oddolnie – z adoracji Najświętszego Sakramentu w Roku Wiary – po modlitwie kapłani spontanicznie zaczęli siadać w konfesjonałach, a wierni się spowiadać. Papieska Rada ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji nadała inicjatywie tylko formę i przygotowuje materiały formacyjne. Inicjatywa jest nadal tylko propozycją duszpasterską i może być realizowana w innych formach już wcześniej obecnych – np. w ramach Nocy Konfesjonałów czy wydłużonej spowiedzi w ramach rekolekcji czy misji parafialnych.

Zebrani w krakowskich Łagiewnikach misjonarze miłosierdzia dzielili się, jak inicjatywa realizowana jest w ich diecezjach. W archidiecezji gnieźnieńskiej podzielonej na cztery obszary w cztery kolejne soboty Wielkiego Postu w wyznaczonych miejscach posługują misjonarze miłosierdzia.

Z kolei w Krakowie „24h dla Pana” organizowane są w czterech kościołach w różnych częściach miasta, a za liturgię i logistykę odpowiadają duszpasterstwa akademickie i środowiska nowej ewangelizacji.

Celem inicjatywy „24h dla Pana” jest coś więcej niż tylko całodobowa możliwość spowiedzi. „Tu chodzi o to, żeby na sakrament pokuty i pojednania spojrzeć inaczej niż tylko w kategoriach indywidualnych – one są najważniejsze – ja i Pan Bóg i moje nawrócenie, ale ważne jest także to, aby ten sakrament zobaczyć w kategoriach wspólnoty – powiedział KAI bp Grzegorz Ryś, który wziął udział w spotkaniu z misjonarzami miłosierdzia.

– Stąd podpowiedź papieża Franciszka, aby tę inicjatywę zaczynać liturgią pokutną z liturgią Słowa i przepowiadaniem; wtedy nieco inaczej zaczynamy postrzegać siebie – jako Kościół, który składa się z grzeszników. Wszyscy jesteśmy Kościołem, który grzeszy wobec Pana Boga, a i sobie nawzajem robi różne przykre rzeczy. Ta liturgia może być momentem, w którym jednamy się z Bogiem, ale także między sobą” – dodał krakowski biskup pomocniczy.

Biskup zwrócił także uwagę, że nawrócony Kościół może być „znakiem wobec świata, że nie ma w nas pychy, arogancji i przekonania, że oto tutaj w morzu zepsucia jest święta wspólnota”, ale że także ona potrzebuje nawrócenia i przemiany. „W tej mierze, w jakiej jesteśmy pojednani ze sobą jako chrześcijanie, możemy stać się narzędziem jedności w świecie” – podkreślił bp Ryś.

Przewodniczący Zespołu KEP ds. Nowej Ewangelizacji przypomniał, że na Soborze Watykańskim II Kościół zdefiniował siebie jako „narzędzie jedności całego rodzaju ludzkiego”. Biskup przyznał, że nie najlepiej to Kościołowi wychodzi, także w Polsce. „Być może źródłem tego, że nie potrafimy być narzędziem jedności całego rodzaju ludzkiego czy choćby ludzi mieszkających w Polsce, jest to, że sami, jako Kościół, jesteśmy głęboko podzieleni i potrzebujemy przeżycia wspólnoty, pojednania, powiedzenia sobie nawzajem ‚przepraszam’” – zaznaczył biskup.

„I to ma być doświadczenie głębokiej radości” – uważa bp Ryś podkreślając, że wybór terminu inicjatywy – w przeddzień IV niedzieli Wielkiego Postu – niedzieli „Laetare” – nie jest przypadkowy. „Chodzi o to, żeby radość w nas brała się z tego, co najgłębsze” – dodał krakowski biskup pomocniczy, wskazując na „radość pojednanego Kościoła”.

Ks. Krzysztof Marcjanowicz w rozmowie z KAI zwrócił uwagę, że „24h dla Pana” to szczególny czas, w którym na spokojnie można adorować Jezusa w Najświętszym Sakramencie, przygotować się do spowiedzi i z niej skorzystać. „W tym dniu są miejsca i osoby, które przez 24 godziny są do dyspozycji – można spokojnie się wyspowiadać, a także pomodlić za tych, którzy może boją się przyjść do konfesjonału, brakuje im jeszcze odwagi” – mówił ks. Marcjanowicz.

W Krakowie w dniach 26-27 lutego odbywało się drugie już ogólnopolskie spotkanie misjonarzy miłosierdzia. Wzięło w nim udział ponad czterdziestu kapłanów, którzy w Roku Miłosierdzia pełnili posługę misjonarzy miłosierdzia, a którą papież Franciszek przedłużył także po zakończeniu obchodów jubileuszowych. Spotkanie odbyło się z inicjatywy Zespołu Konferencji Episkopatu Polski ds. Nowej Ewangelizacji pod patronatem bp. Grzegorza Rysia.