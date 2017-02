Misjonarze miłosierdzia o „Niedzieli ubogiego”

Za ubogimi pójść do ubogich – tak można podsumować refleksję nad propozycją papieża Franciszka dotyczącą „Niedzieli ubogiego”, którą podjęli misjonarze miłosierdzia, którzy w dniach 26-27 lutego wzięli udział w spotkaniu formacyjnym w krakowskich Łagiewnikach.

Ks. Krzysztof Marcjanowicz z Papieskiej Rady ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji zwrócił uwagę, że Kościół w dziele ewangelizacji nie może zapomnieć o najuboższych. Po pierwsze dlatego, że taka jest logika Ewangelii, a po drugie – jak podkreśla papież Franciszek – tylko wtedy Kościół będzie wiarygodny.

Ks. Marcjanowicz przypomniał o „piątkach miłosierdzia”, które papież Franciszek praktykował w Jubileuszowym Roku Miłosierdzia. „Ojciec Święty odwiedzał często tych, którzy nie mogli przyjść do Bazyliki św. Piotra na jubileuszowe obchody – bo są chorzy i fizycznie nie mają takiej możliwości, bo są bezdomni i żyją na peryferiach, bo z innych powodów nie są jeszcze gotowi, by uczestniczyć w celebracjach liturgicznych” – wyliczał ks. Marcjanowicz.

Pracownik Papieskiej Rady ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji zaznaczył, że w „Niedzielę ubogiego” można zorganizować coś w kościele i na to wydarzenie zaprosić potrzebujących, ale trzeba pamiętać też o tych, którzy nie przyjdą, „bo się wstydzą, bo nie są ubrani, bo wydaje im się, że kościół to nie jest miejsce dla nich”. „My musimy do nich wyjść” – podkreślił ks. Marcjanowicz.

W czasie burzy mózgów misjonarze miłosierdzia stwierdzili m.in., że należy wiernym wskazać miejsca, gdzie są ubodzy i wspólnie z nimi do nich pójść – z modlitwą, samą tylko obecnością, albo wsparciem ekonomicznym. Zasugerowano także, że niekoniecznie trzeba ograniczać się do jednej niedzieli, ale na wspólnotowe wyjścia do ubogich można poświęcić cały tydzień po lub przed XXXIII Niedzielą Zwykłą.

Obecny na spotkaniu misjonarzy miłosierdzia bp Grzegorz Ryś zaznaczył, że „Niedzieli ubogiego” nie można przegapić, zwłaszcza w Polsce, gdzie prężnie działają tzw. ruchy intronizacyjne. „Franciszek chce nam powiedzieć, że Chrystus jest Królem, który staje przed nami jako ubogi, głodny, spragniony, chory, nagi, w więzieniu – jak jest napisane w Ewangelii wg św. Mateusza” – mówi bp Ryś dodając, że przedostatnia niedziela roku liturgicznego będzie tym momentem, w którym będzie można rozeznać Chrystusa Króla w ubogim.

Bp Ryś w rozmowie z KAI zwrócił uwagę, że w Krakowie jest dużo osób, które swoje życie poświęcają dla ubogich i żyją z ubogimi. „Ważne jest, aby w tym dniu to ci ludzie prowadzili Kościół do tych wszystkich miejsc, gdzie oni sami na co dzień z ubogimi żyją. Mam nadzieję, że obecność w tych miejscach i modlitwa, wyzwolą w wielu pragnienie pomocy i bycia z ubogimi – mówił biskup.

Dodał, że najwięcej miejsca trzeba jednak zostawić w tej kwestii na działanie Ducha Świętego. – Jeśli doprowadzi się do takiego spotkania, to otwiera się przestrzeń, w której Pan Bóg będzie mocny i będziemy widzieć czym i w jaki sposób te spotkania zaowocują. Ale niewątpliwie taki krok trzeba wykonać i dać się poprowadzić” – powiedział bp Ryś.

Biskup zasugerował, że papieska inicjatywa „Niedzieli ubogiego” ma też na celu wskazanie, że Kościół wybiera ubóstwo jako swój sposób życia. Postawił zebranym w Łagiewnikach misjonarzom miłosierdzia pytanie, co to znaczy. W odpowiedzi usłyszał m.in., że wspólnoty zakonne, parafialne, rodzinne powinny być wychowywane do tego, że niekoniecznie muszą żyć w wysokim standardzie; że Wielki Post jest dobrą okazją do tego, żeby ograniczyć własne wydatki, a zaoszczędzone środki przekazać ubogim. Zwrócono także uwagę na praktykowanie dziesięciny, także przez samych kapłanów.

Światowy Dzień Ubogich w XXXIII Niedzielę Zwykłą został zapowiedziany przez papieża Franciszka w liście apostolskim „Misericordia et misera” na zakończeniu Jubileuszowego Roku Miłosierdzia. „Będzie to najbardziej godne przygotowanie do przeżycia uroczystości naszego Pana Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata, który utożsamiał się z maluczkimi i ubogimi, a osądzi nas z uczynków miłosierdzia (por. Mt 25,31-46). Będzie to dzień, który pomoże wspólnotom i każdemu ochrzczonemu w refleksji nad tym, że ubóstwo znajduje się w samym centrum Ewangelii oraz nad faktem, że dopóki Łazarz leży u drzwi naszego domu (por. Łk 16,19-21), nie może być sprawiedliwości ani też pokoju społecznego. Ten dzień będzie również autentyczną formą nowej ewangelizacji (por. Mt 11,5), przy pomocy której trzeba odnowić oblicze Kościoła w jego odwiecznym dziele nawrócenia duszpasterskiego, aby być świadkiem miłosierdzia” – napisał papież Franciszek.

W Krakowie w dniach 26-27 lutego odbywało się drugie już ogólnopolskie spotkanie misjonarzy miłosierdzia. Wzięło w nim udział ponad czterdziestu kapłanów, którzy w Roku Miłosierdzia pełnili posługę misjonarzy miłosierdzia, a którą papież Franciszek przedłużył także po zakończeniu obchodów jubileuszowych. Spotkanie odbyło się z inicjatywy Zespołu Konferencji Episkopatu Polski do spraw Nowej Ewangelizacji pod patronatem bp. Grzegorza Rysia.