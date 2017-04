Dziesiątki aktorów-amatorów przedstawią w sobotę (8 kwietnia) Misterium Męki Pańskiej w Górze Kalwarii. Zwyczaj ten, wznowiony po 200-letniej tradycji w 2010 r., nawiązuje do tradycji misteriów pasyjnych, które były odgrywane w Nowej Jerozolimie – jak w przeszłości nazywało się to podwarszawskie miasto.

W minionych latach inscenizację oglądało kilka tysięcy osób, w tym wielu przyjezdnych. Sobotnie misterium rozpocznie się o godz. 15.00.

Obrazy Jerozolimy czasów Jezusa przywoływać będzie stosowna scenografia a także dziesiątki aktorów i statystów, którzy przebrani w historyczne stroje jerozolimskiego ludu i dostojników, rzymskich panów i żołnierzy odegrają wydarzenia związane ze skazaniem i ukrzyżowaniem Chrystusa.

Inscenizacja przygotowywana w całości przez amatorów jest największym na Mazowszu misterium pasyjnym. Zrealizowano je jako oddolną inicjatywę obywatelską Bractwa Misterium Męki Pańskiej przy wsparciu władz lokalnych. W tym roku po raz pierwszy inscenizacja zyskała wsparcie finansowe Narodowego Centrum Kultury.

Inspiracją do powstania Bractwa stała się idea Nowej Jerozolimy, zapoczątkowana przez bpa Stefana Wierzbowskiego w 1670 roku w formie miasta-kalwarii, a wskutek niepomyślnych zdarzeń historycznych zniszczona i zapomniana. Bractwo powstało przy kościele Opatrzności Bożej w Górze Kalwarii, gdzie znajduje się Grób bł. Stanisława Papczyńskiego, założyciela Zgromadzenia Księży Marianów.

Od 2010 r. a więc od wznowienia zwyczaju misterium pasyjnego w Górze Kalwarii, autorem słów i muzyki do pieśni towarzyszących inscenizacji jest poeta Jacek Kowalski. Wykorzystał on teksty z przedwojennego scenariusza Męki Pańskiej, skomponował pieśni oparte na tradycyjnych, polskich motywach muzycznych i na własnych tekstach, zainspirowanych pieśniami pasyjnymi.

Od strony finansowej Misterium wspiera Urząd Miasta i Gminy Góra Kalwaria, prywatne firmy oraz sami mieszkańcy, którzy dorzucili swoją cegiełkę podczas niedzielnych kwest. W przedsięwzięcie zaangażowana jest cała rzesza wolontariuszy przygotowujących kostiumy, rekwizyty i dekoracje, organizujących sceny (tzw. mansjony) i nagłośnienie.

Nad wymiarem duchowym przygotowań czuwa zaś ks. Wojciech Skóra – marianin, kustosz sanktuarium św. Stanisława Papczyńskiego na Mariankach. W tym roku moderator Bractwa Misterium Męki Pańskiej jest także reżyserem widowiska.

„Zależy nam na tym aby ci, którzy przyjdą obejrzeć misterium przeżyli je duchowo, jako miejsce spotkania z Tajemnicą a nie tylko jako widowisko. powiedział KAI ks. Skóra. – Chcemy, by uczestnicy misterium poczuli się jak lud Jerozolimy a nie widzowie” – dodaje.

Reżyser misterium ujawnia też, że na początku przedstawienia pojawią się postaci św. Stanisława Papczyńskiego oraz biskupa Stefana Wierzbowskiego, założyciela – w 1666 r. – Góry Kalwarii.

Góra Kalwaria, jako Nowa Jerozolima, aż do rozbiorów cieszyła się sławą religijnej stolicy Mazowsza. Została ulokowana na planie krzyża, a jej plan ulic miał odtwarzać schemat ulic prawdziwej Jerozolimy.

Do kalwaryjskich kapliczek przez lata ciągnęły tłumy rozmodlonych pątników. Od założenia miasta wszyscy mieszczanie zobowiązani byli do modlitw, do czynnego uczestnictwa w misteriach, Drogach Krzyżowych, adoracjach i do tworzenia bractw religijnych.

W czasie rozbiorów zaborcy robili wszystko, by wykorzenić duchowy charakter miasta. Skasowali zakony urzędujące w mieście, rozwiązali bractwa, zniszczyli kapliczki. Aby nazwa miejscowości nie kojarzyła się z Jerozolimą, powrócono do starej nazwy: Góra.

Dziś po pasyjnych stacjach nie pozostał nawet ślad, a z ponad setki kapliczek i dróżek pamiętających kanonizowanego w ub. roku o. Stanisława Papczyńskiego ocalało tylko kilka zgruchotanych rzeźb i fundamentów budowli.