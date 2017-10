Młodzi spotkają się po raz drugi na Kongresie Młodzieży Polonijnej

Latem przyszłego roku po raz drugi odbędzie się Kongres Młodzieży Polonijnej. Do Warszawy z kilkudziesięciu krajów przyjadą młodzi Polacy, aby wspólnie rozmawiać o swojej wierze i przywiązaniu do ojczyzny oraz wymieniać się doświadczeniami życia w różnych stronach świata. Wstępny program Kongresu zaprezentowano w czwartek w sekretariacie Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie.

I Kongres Młodzieży Polonijnej pod hasłem „Być i działać w Kościele” odbył się od 17 do 20 lipca w Warszawie. W wydarzeniu, które poprzedziło Dni w Diecezjach przed ŚDM Kraków 2016, wzięło udział ok. 350 młodych z 24 krajów.

Bp Wiesław Lechowicz przypomniał, że uczestnicy ubiegłorocznego Kongresu wyrażali pragnienie spotkania się po raz kolejny. Okazją do drugiej edycji zjazdu młodej Polonii będzie z jednej strony przyszłoroczny synod biskupów o młodzieży i ŚDM w Panamie, a z drugiej strony szereg wydarzeń o wymiarze patriotycznym, związanych głównie ze zbliżającą się 100. rocznicą niepodległości.

Rok 2018 upłynie także pod znakiem obchodów 450. rocznicy śmierci św. Stanisława Kostki, jednego z patronów młodzieży oraz 40. rocznicy wyboru na papieża św. Jana Pawła II. – Jan Paweł II jest nazywany papieżem rodziny w równym stopniu co papieżem młodzieży, to jemu przecież zawdzięczamy inicjatywę ŚDM – przypomniał bp Lechowicz.

II Kongres Młodzieży Polonijnej odbędzie się w dniach 28 lipca – 5 sierpnia w Domu Rekolekcyjno-Formacyjnym przy ul. Dewajtis 3 w Warszawie, które było także miejscem pierwszego spotkania.

Pierwsze trzy dni Kongresu upłyną pod znakiem warsztatów i konferencji duszpasterskich, podczas których młodzi będą się wymieniać doświadczeniami uczestnictwa w ruchach, duszpasterstwach i innych inicjatywach kształtujących ich życie duchowe.

W tym roku w Niemczech, Wielkiej Brytanii i Francji odbyły się polonijne kongresy nowej ewangelizacji, w każdym z tych krajów gromadząc kilkuset uczestników, w tym wielu młodych Polaków. – Zauważyłem, że młodzi ludzie są bardzo zaangażowani w życie Polonii, chętnie włączają się w działalność tamtejszych ruchów i stowarzyszeń, ale powinni mieć jeszcze więcej przestrzeni do działania i więcej do powiedzenia w polonijnych ośrodkach duszpasterskich – wskazał bp Lechowicz.

W kolejnych dwóch dniach (1-2 sierpnia) młodzież skupi się na patriotycznym wymiarze relacji z ojczyzną. Weźmie udział, m.in. w obchodach rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.

Piątek 3 sierpnia będzie poświęcony warsztatom aktywizacji ewangelizacyjnej, czyli wymianie doświadczeń komunikowania swoich więzi z Kościołem i wiarą np. za pośrednictwem mediów społecznościowych. Młodzi zapoznają się także z funkcjonowaniem Młodzieżowej Agencji Informacyjnej MAIKA. Sobota 4 sierpnia będzie natomiast dniem poświęconym kulturze polskiej. Kongres zakończy się w niedzielę 5 sierpnia.

Hasłem Kongresu będą słowa „Wiarą powołani”, nawiązujące do przyszłorocznego synodu biskupów o młodzieży, a sformułowane w instrumentum laboris, czyli dokumencie ze wskazówkami pracy dla zgromadzenia hierarchów.

Jego trzy punkty dotyczą stanu współczesnej młodzieży, jej wiary i rozeznawaniu przez nią powołań w życiu dorosłym. Kongres ma do tych punktów nawiązywać. – Chcielibyśmy dokonać refleksji nad sytuacją młodzieży w świecie współczesnym. Zastanowić się, jak w kontekście kościelnym i światowym mogą odkryć swoje powołanie wynikające z sakramentu chrztu i to powołanie rozeznać do życia w małżeństwie i rodzinie czy życia zakonnego i w stanie duchownym, ale i do dawania świadectwa, co w dzisiejszym świecie nie jest takie proste – powiedział bp Lechowicz.

Ks. Leszek Kryża TChr, dyrektor Zespołu Pomocy Kościołowi na Wschodzie wskazuje, że młodzież polonijna, która przyjechała do Polski w ub. roku i zapowiada swój udział w przyszłorocznym Kongresie, jest bardzo zróżnicowana.

– Młodzi przyjeżdżają z różnych krajów, o odmiennej kulturze i wrażliwości, ale i różnym stopniu związków z Polską. Są tacy, którzy w Polsce się urodzili, ale wyemigrowali z rodzicami; są tacy, których rodzice najpierw wyjechali, a oni sami urodzili się już w innym kraju; wreszcie są tacy, których przodkowie opuścili ojczyznę bardzo dawno temu. Ale są też młodzi, którzy nigdy znikąd nie wyjechali, po prostu zmieniła się sytuacja geopolityczna terenów, na których żyją – wyjaśnił ks. Kryża.

Jego zdaniem, z tego zróżnicowania młodej Polonii wypływa wielkie bogactwo, które sami młodzi na Kongresie mogą wymieniać, dążąc tym samym do wzajemnego umocnienia więzi z ojczyzną. Spotkania zarówno formalne (kongresowe), jak i późniejsze nieformalne zaowocowały przyjaźniami, które trwają do dziś.

„Kongres, na którym spotyka się młodzież ze Wschodu, Zachodu, Północy i Południa jest momentem budowania mostów, jednoczenia ludzi przy całym szacunku do ich różnorodności. Każdy z nich jest dalej tym, kim jest, a jednak wspólnie odnajdują to, co ich łączy – polskie korzenie” – dodał ks. Leszek Kryża.

Współorganizatorami II Kongres Młodzieży Polonijnej są Duszpasterstwo Emigracji Polskiej, Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”, Zespół Pomocy Kościołowi na Wschodzie, Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, Komisja KEP ds. Misji, Senat RP, Młodzieżowa Agencja Informacyjna MAIKA, Rycerze Kolumba oraz kilka warszawskich parafii, które gościć będą uczestników spotkania.

Tomasz Różniak ze Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” uważa, że Kongres będzie ponownie okazją do zintegrowania się polonijnej młodzieży, która przyjedzie do Warszawy z różnych krajów. Przypomniał, że na co dzień – w odniesieniu do całej Polonii – takie jest właśnie zadanie jego stowarzyszenia przy współudziale Senatu RP, który wesprze organizacyjnie i finansowo także przyszłoroczne wydarzenie.

Przedstawiciel „Wspólnoty Polskiej” podkreślił także wielką rolę Kościoła w życiu Polonii. Kościół sprawuje bowiem nie tylko opiekę duchową nad Polakami na obczyźnie, ale też realizuje wiele zadań o charakterze kulturowym i edukacyjnym, które umacniają polskość rodaków poza granicami kraju.

„Wspólnota Polska” i Senat RP wesprą organizację Kongresu w ważnym aspekcie. Dotyczy on ułatwienia przyjazdu młodym ludziom i załatwieniu wiz. Młodzież z krajów dalekich i m.in. z b. bloku ZSRR nie może liczyć bowiem na równie łatwy i szybki przyjazd do Polski, jak np. młodzież z krajów Unii Europejskiej.

Dwie młode uczestniczki poprzedniego Kongresu Młodzieży Polonijnej wezmą udział także w drugim spotkaniu młodych. Anna Sternytska z Ukrainy przyznała, że było to „mocne doświadczenie wspólnoty młodych, który przyjechali z różnych krajów”. – Pomimo tego, że jesteśmy na co dzień daleko od siebie, zobaczyliśmy, jak wiele nas łączy. Tak mocnego przeżywania wiary nigdy wcześniej nie doświadczyłam – dodała.

Valentina Prudskaya z Krasnojarskiego Kraju w Rosji przyznała z kolei, że do udziału w I Kongresie zgłosiła się dopiero w ostatniej chwili, ale nie żałuje, że wzięła w nim udział. – Na pewno warto znowu przyjechać i dać świadectwo swojej wiary wśród ludzi z tak wielu różnych krajów, duszpasterstw i ośrodków polonijnych – dodała.

Nabór do udziału w II Kongresie Młodzieży Polonijnej potrwa do 30 marca 2018 r. Mogą w nim wziąć udział delegacje polonijnych środowisk duszpasterskich – młodzież w wieku 18-35 lat.

Zgłoszenia należy nadsyłać na adres Biura Kongresu: kongresmlodziezy@gmail.com. Tel. +48 68 453 92 73, dyrektor Biura: Łukasz Brodzik, tel. +48 603 969 881.

Szczegółowe informacje także na stronie: www.kongresmp.pl i facebook.com/KongresMlodziezyPolonijnej.