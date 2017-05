Młodzież z archidiecezji poznańskiej odwiedziła polskiego misjonarza na Karaibach w ramach przygotowań do ŚDM w Panamie

Chcemy być w Panamie nie turystami, a świadkami wiary, a w karaibskiej diecezji Bocas del Toro dać świadectwo o radosnym Kościele – mówi w rozmowie z KAI ks. Arkadiusz Szady, odpowiedzialny za duszpasterstwo młodzieży archidiecezji poznańskiej. W ubiegłym tygodniu wraz z grupą młodych ludzi wrócił z Panamy, gdzie odwiedził karaibską prałaturę Bocas del Toro, gdzie poznańska młodzież spędzi Dni w Diecezjach.

Podczas dziesięciodniowego pobytu w Panamie, siedmioosobowa delegacja z archidiecezji poznańskiej, odwiedziła m.in. stolicę, gdzie odbędą się Wydarzenia Centralne 34. ŚDM Panama 2019 i położoną na archipelagu karaibskim prałaturę Bocas del Toro, dokąd poznańska młodzież wybiera się na Dni w Diecezjach. To właśnie w Bocas del Toro posługuje jedyny polski misjonarz w Panamie, werbista ks. Józef Gwóźdź SVD. To właśnie wizyta na terenach, na których pracuje Polak i poznanie misyjnych potrzeb karaibskiego Kościoła były głównym celem wyprawy polskiej delegacji.

Towarzyszy nam zaskoczenie. Karaiby to nie tylko nie tylko niezwykłe piękno krajobrazów, ale też trud pracy misyjnej, polegającej często na wieloletniej posłudze, której owoce nie zawsze są widoczne – relacjonuje w rozmowie z KAI ks. Arkadiusz Szady, diecezjalny duszpasterz młodzieży z Poznania. Jak dodaje, szczególne wrażenie zrobiła na uczestnikach wyjazdu wyprawa do wiosek indiańskich położonych na wyspach na Morzu Karaibskich, dokąd można się dostać jedynie łodziami. To także tereny, którymi opiekuje się polski misjonarz, a z którymi wiążą się szczególne wyzwania.

„Nie jest łatwo ewangelizować i głosić Chrystusa wśród tych ludzi, którzy często są zamknięci i nie mają ochoty na przyjęcie misjonarza. Odwiedzaliśmy tam głównie dzieci w szkołach: uczyliśmy ich polskich piosenek i tańców, by przekazać im radość wiary. Zaskoczyła nas wielka radość tych dzieci. Najchętniej zostalibyśmy wśród nich na dłużej” – mówi kapłan.

Młodzież z archidiecezji poznańskiej odwiedzi prałaturę Bocas del Toro w ramach Dni w Diecezjach poprzedzających 34. ŚDM Panama 2019. Jak zapowiadają organizatorzy wyjazdu, młodzi przygotują się do wyjazdu w oparciu o program bazujący na papieskim liście apostolskim „Novo Millennio Ineunte” i orędziach papieża Franciszka na kolejne ŚDM. Szczegółowy program przygotowań zostanie w archidiecezji poznańskiej ogłoszony 16 września, wraz ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi programu i kosztów wyprawy do Panamy. Na Dni w Diecezjach do Bocas del Toro pojedzie 100-osobowa grupa młodzieży, jednak organizatorzy mają nadzieję, że na Wydarzenia Centralne w stolicy kraju wybierze się większa grupa osób.

„Chcemy być w Panamie nie turystami, a świadkami wiary, a w karaibskiej diecezji Bocas del Toro dać świadectwo o radosnym Kościele, zaprosić do wspólnej modlitwy i z tą radością pojechać wspólnie do stolicy” – zapowiada ks. Szady.

Młodzi pojadą do Bocas del Toro podzieleni na pięć 20-osobowych grup, którymi będą opiekować się odpowiedzialni animatorzy-wolontariusze. Każda z grup będzie na miejscu odpowiedzialna za inne zadania, które pomogą w organizacji i przebiegu Dni w Diecezji Bocas del Toro. Będą więc służyć zarówno gospodarzom, jak i pielgrzymom z innych krajów, którzy przyjadą w tym czasie w ten rejon Karaibów.

„Chcemy pokazywać, czym są Światowe Dni Młodzieży, tak, by nawet młodzież werbowana przez sekty, których jest tam bardzo wiele, mogła włączyć się w to wielkie święto wiary” – mówi ks. Szady. Jak dodaje, już w trakcie wizyty polskiej delegacji w Bocas del Toro zgłaszały się rodziny chętne do przyjęcia pielgrzymów podczas spotkania młodych.

Młodzi Poznaniacy chcą pomagać polskiemu misjonarzowi nie tylko podczas pobytu na Dniach w Diecezjach, ale też na etapie przygotowań do spotkania młodych. Z myślą o potrzebach jego diecezji zorganizują kolejną edycję akcji charytatywnej „Woreczek ryżu”, podczas której zbieranych jest kilkadziesiąt tysięcy złotych na pomoc misjonarzom. Przygotowują też projekt misyjny, który wesprze diecezję polskiego misjonarza przed Światowymi Dniami Młodzieży i po zakończeniu spotkania.

Prałatura Bocas del Toro, to jedna z ośmiu diecezji Kościoła katolickiego w Panamie (podzielonego na 6 diecezji, wikariat apostolski Darien i prałaturę Bocas del Toro). Położona na archipelagu składającym się z ponad 50 wysp diecezja, jest zamieszkana w ponad 70 proc. przez Indian Ngobe-Bugle. Drugą co do wielkości grupą etniczną są mieszkańcy pochodzenia afrykańskiego. Kościół katolicki istnieje na tych terenach od ok. 100 lat. W 1917 r. jako pierwsi przybyli tam amerykańscy misjonarze św. Wincentego a Paulo. W 1964 r. została utworzona prałatura Bocas del Toro. Do dziś dużym wyzwaniem duszpasterskim pozostają liczne sekty działające na tym terenie i duża rotacja mieszkańców, wśród których jest wielu turystów i pracowników sezonowych.

Diecezją Bocas del Toro kieruje obecnie bp Aníbal Saldaña Santamaría odpowiedzialny w panamskim episkopacie za pracę z młodzieżą. Od 4 lat jego wikariuszem i proboszczem w parafii katedralnej na wyspie Colon jest polski misjonarz ks. Józef Gwóźdź, werbista. Szczegóły dotyczące jego misji, można znaleźć na prowadzonej przez niego stronie: misjapanama.pl