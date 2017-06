Młodzież z całego świata odpowiada na pytania przed synodem biskupów

Młodzież z całego świata może już od 14 czerwca odpowiadać na pytania ankiety presynodalnej przygotowanej przez sekretariat synodu biskupów pod adresem youth.synod2018.va. Efektem będzie „Instrumentum laboris” – dokument roboczy, który posłuży do prac Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów w październiku 2018 r.

Zgodnie z zapowiedziami sekretariatu synodu biskupów, przygotowana została strona internetowa zawierająca ankietę presynodalną dedykowaną młodzieży. Młodzi z całego świata mogą odpowiadać na pytania znajdujące się w kwestionariuszu zamieszczonym na stronie youth.synod2018.va. Zarówno papież Franciszek, jak też sekretarz generalny synodu biskupów kard. Lorenzo Baldisseri przypominają, że do wypowiedzi zaproszeni są wszyscy młodzi, nie tylko ci, uważający się za praktykujących, a w sposób szczególny młodzi, poszukujący wiary.

– To jest synod młodych i wszyscy chcemy słuchać siebie nawzajem. Każdy młody człowiek ma coś do powiedzenia innym, ma coś do powiedzenia dorosłym, ma coś do powiedzenia księżom, siostrom zakonnym, biskupom i papieżowi. Wszyscy musimy was wysłuchać! – mówił papież w wigilię Niedzieli Palmowej, podczas spotkania z młodzieżą w bazylice Santa Maria Maggiore.

Odpowiedzi na pytania zawarte w ankiecie będzie można przesyłać do 30 listopada br., poprzez formularz zawarty na stronie internetowej. Posłużą one do zredagowania „Instrumentum laboris” – dokumentu roboczego, który będzie używany podczas obrad najbliższego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów.

XV Zwyczajne Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów nt. „Młodzież, wiara i rozeznanie powołania” odbędzie się w październiku 2018 r. w Watykanie.