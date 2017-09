Młodzież z całej Polski na spotkaniu w Gietrzwałdzie

Zazwyczaj pielgrzymujemy do miejsc kultu maryjnego takich jak Lourdes czy Fatima, a zapominamy o tym, że także tu, w Gietrzwałdzie, Maryja objawiła się ponad 160 razy. Dlatego w roku jubileuszowym 140-lecia tych objawień zapraszamy młodzież z całej Polski na Czuwanie Młodych na Polach Gietrzwałdzkich – mówi w rozmowie z KAI Agnieszka Sułkowska, współorganizator Czuwania Młodych w Gietrzwałdzie, które 2 września zgromadzi młodych ludzi i wspólnoty z całej Polski.

Czuwanie Młodych w Gietrzwałdzie zaplanowane na 2 września, to jubileuszowe spotkanie, które ma zachęcić młodzież z całej Polski do poznania historii i treści jedynych na terenie Polski objawień maryjnych uznanych przez Kościół, to także kolejna okazja integracji młodych Polaków poprzez wspólną modlitwę i zabawę. Jak wyjaśnia w rozmowie z KAI Agnieszka Sułkowska, reprezentująca organizatorów wydarzenia, w przygotowanie spotkania włączają się młodzi ludzie, którzy w ubiegłych latach zaangażowali się w organizację ŚDM i Dni w Diecezjach, podczas których archidiecezję warmińską odwiedziło ok. 800 pielgrzymów z różnych stron Europy. Zainspirowani tą wizytą i 140-leciem objawień maryjnych w Gietrzwałdzie, młodzi gospodarze chcą zaprosić do siebie rówieśników z całej Polski.

– Zazwyczaj pielgrzymujemy do miejsc kultu maryjnego takich jak Lourdes czy Fatima, a zapominamy o tym, że także tu, w Gietrzwałdzie, Maryja objawiła się ponad 160 razy. Dlatego w roku jubileuszowym 140-lecia tych objawień zapraszamy młodzież z całej Polski na Czuwanie Młodych na Polach Gietrzwałdzkich – mówi Agnieszka Sułkowska, zaznaczając, że spotkanie dedykowane jest zarówno młodzieży w wieku szkolnym, jak też studentom i absolwentom.

Czuwanie rozpocznie się po południu 2 września. Po wspólnej modlitwie koronką do Bożego Miłosierdzia, uczestnicy przejdą w procesji do miejsca objawień, gdzie odprawiona zostanie Msza św. Następnie po posiłku i wieczornej konferencji wezmą udział w koncercie zespołu niemaGOtu, założonego przez autorów hymnu ŚDM 2016 „Błogosławieni Miłosierni”.

Trwa rejestracja uczestników spotkania, w którym może wziąć udział nawet kilkanaście tysięcy uczestników ze wszystkich stron Polski. Grupy mogą zgłaszać się pisząc na adres: sdmwarmia@wp.pl lub telefonicznie pod numerem: 693 244 585. Do obsługi spotkania przygotowują się także lokalni wolontariusze, do których dołączyć może każdy, kto ma możliwość własnego zakwaterowania w okolicy Gietrzwałdu.

Główne uroczystości z okazji 140-lecia objawień planowane są na 10 września. Weźmie w nich udział nuncjusz apostolski w Polsce abp. Salvatore Pennacchio, przedstawiciele Episkopatu Polski i władz państwowych. Homilię podczas uroczystej Mszy św. o godz. 11.00 wygłosi prymas Polski abp Wojciech Polak.

Gietrzwałd jest do dziś jedynym miejscem w Polsce, gdzie objawienia maryjne zostały zatwierdzone przez Kościół i jednym z 12 na świecie, które Stolica Apostolska uznała za miejsce autentycznych objawień Matki Bożej. Od 27 czerwca do 16 września 1877 r. Maryja 160 razy objawiała się tam dwóm dziewczynkom: Justynie Szafryńskiej i Barbarze Samulowskiej. Od 27 czerwca br. trwają w Gietrzwałdzie jubileuszowe obchody, które poprzedziło roczne przygotowanie do tych wydarzeń.