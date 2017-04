Młodzież z ŚDM wybuduje szkołę w Tajlandii

W czasie wakacji z grupą 125 młodych ludzi wyruszam do Tajlandii na ponad 2 tygodnie. Wspólnie będziemy pomagali w budowie szkoły dla ubogich – zapowiada w rozmowie z KAI arcybiskup Luksemburga Jean-Claude Hollerich. To nie pierwszy wolontariacki projekt, który hierarcha podejmuje wspólnie z młodymi.

– Młodzi wiedzą, że nie dam rady zrobić tyle, co oni. Ale akceptują to i widzą, że wkładam wysiłek w to, by im towarzyszyć (…). Trzy lata temu też byliśmy w Tajlandii, gdzie wspólnie budowaliśmy kaplicę w jednej z wiosek. Kiedy zobaczyłem ten kościółek po zakończeniu budowy, miałem łzy w oczach – mówi abp Hollerich, który każdego roku zaprasza młodzież do wspólnego aktywnego spędzania wakacji. Jak wyjaśnia, młodzi ludzie, którzy mu towarzyszą, to przede wszystkim uczestnicy Światowych Dni Młodzieży, podczas których arcybiskup towarzyszył grupom luksemburskiej młodzieży.

„Widzę, jak ich wiara się pogłębia. A do Tajlandii zaprosiliśmy dwie osoby z Polski, z miejscowości Łazany pod Krakowem, gdzie mieszkała nasza młodzież w czasie ŚDM. Teraz chcemy im podziękować za ich gościnność” – wyjaśnia abp Hollerich.

Ordynariusz luksemburski zainicjował wspólne wyjazdy wakacyjne z młodzieżą w 2011 r. po otrzymaniu sakry biskupiej. Do tej pory dwukrotnie zabierał młodych ludzi na wolontariaty w Tajlandii, na wspólną pielgrzymkę do Asyżu i dwukrotnie na Światowe Dni Młodzieży: do Rio de Janeiro w 2013 r. i do Krakowa w lipcu ubiegłego roku.

Abp Jean-Claude Hollerich był jednym z prelegentów trwającego w Barcelonie sympozjum Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE), poświęconego towarzyszeniu młodzieży i przygotowaniom do przyszłorocznego synodu biskupów. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele 37 europejskich episkopatów i międzynarodowych wspólnot.