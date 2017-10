Mobilna aplikacja pomoże przygotować się do spowiedzi

XXI kapituła prowincjalna zgromadzenia zmartwychwstańców zwróciła uwagę, iż ważnym miejscem realizacji ich charyzmatu jest konfesjonał. W tej posłudze przede wszystkim mają oni pracować nad zmartwychwstaniem społeczeństwa, co postawił im za cel założyciel Sługa Boży Bogdan Jański.

Myśl ojców kapitulnych została szybko podłapana przez młodszych współbraci. Zaangażowali się w opracowanie rachunków sumienia uwzględniających nie tylko wiek penitenta, stan życia, duchowość, ale też wykonywany zawód. Jak zauważa ks. Bp Wiesław Śpiewak CR, ordynariusz diecezji Hamilton na Bermudach: „Taka dywersyfikacja wydaje się być niezwykle przydatna, albowiem świat, w którym żyjemy, jest światem coraz większej specjalizacji i formy ogólne stają się zbyt ogólne, ryzykując utratę zdolności opisania czy dotknięcia sytuacji typowych dla danej grupy osób. Dlatego pożyteczne staje się opracowanie specjalnych rachunków sumienia nie tylko dla różnych grup wiekowych czy też dróg realizacji powołania, ale i rozmaitych grup zawodowych”. Tak powstały pierwsze rachunki sumienia. W zamyśle autorów mają powstać kolejne odnoszące się do różnych zawodów czy funkcji społecznych.

Każdy element graficzny aplikacji kładzie akcent nie na grzech, lecz na zwycięstwo. Logo aplikacji to motyw dwóch dłoni Jezusa (trzymająca) i Adama, czyli myśl zaczerpnięta z ikony zstąpienia do otchłani. Ten pierwszy motyw zatem pokazuje nam, iż spowiedź to wyciągnięta dłoń Jezusa w naszym kierunku, by nas ratować, podźwignąć, wydobyć z naszej osobistej nędzy, jak powiedziałby Sługa Boży Ojciec Paweł Smolikowski CR. Wystarczy, że tylko wyciągamy rękę w kierunku Jezusa – wyznajemy grzechy, a to on już nas chwyta nie pozwalając nam utonąć. Po wejściu na stronę główną ukazuje nam się wnętrze kościoła macierzystego zmartwychwstańców w Krakowie. W ołtarzu głównym figura Zmartwychwstałego uświadamiająca nam zwycięstwo Chrystusa i nasze powołanie do ostatecznego zmartwychwstania, ale też o konieczności zmartwychwstawania każdego dnia ze swoich grzechów i słabości. Przed figurą zaś jest belka z łacińskim napisem: UBI SPIRITUS DOMINI IBI LIBERTAS, czyli GDZIE DUCH PAŃSKI TAM WOLNOŚĆ. To zachęta, by przy czynieniu rachunku sumienia nie ograniczyć się tylko do sporządzenia bilansu, ale od początku przez modlitwę odkryć jakość swojej relacji z Bogiem, otworzyć się na nowo na Jego dar wolności, pozwolić się przytulić Bogu.

Słowo wstępne do aplikacji napisał bp Wiesław Śpiewak CR. Bardzo trafnie porównał rachunek sumienia do lustra, które odkrywa przed nami tajemnicę stanu naszej duszy, pisze: „Jest to wszelako tylko narzędzie. Do człowieka należy decyzja odnośnie do skorzystania z tego narzędzia. A decyzja ta wymaga odwagi, bo trzeba założyć możliwość zauważenia duchowych zmarszczek, podstarzeń, mankamentów duchowej urody, rozmaitych niedoskonałości duchowej figury czy stroju, co może domagać się odpowiednich działań korekcyjnych w ramach duchowej chirurgii plastycznej. Nie jest to zabieg łatwy, ale może wart zachodu, skoro nagrodą jest duchowe piękno i wieczne zbawienie”.

Co możemy znaleźć w aplikacji: nauczanie KKK odnoszące się do spowiedzi, modlitwy przed rachunkiem sumienia, rachunki sumienia (obecnie 13), modlitwy przed spowiedzią, obrzęd spowiedzi świętej, modlitwę po spowiedzi, modlitwy różne (jako pomoc w odmówieniu pokuty) i kilka informacji o autorach, czyli o zgromadzeniu zmartwychwstańców.

Nazwa aplikacji: Rachunek Sumienia

Obsługiwany System: android, IOS

Projekt i wykonanie: firma LaSoft http://lasoft.pl/

Linki do pobrania aplikacji:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lasoft.Rachunek_Sumienia

https://itunes.apple.com/pl/app/id1105809615?mt=8