Módlmy się o kanonizację ks. Jerzego Popiełuszki

Do modlitwy o kanonizację bł. ks. Jerzego Popiełuszki zachęca sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Polski bp Artur Miziński. 19 października przypada 33. rocznica zamordowania ks. Jerzego przez funkcjonariuszy SB.

Ks. Popiełuszko został beatyfikowany 6 czerwca 2010 r. podczas Mszy św. na pl. Piłsudskiego w Warszawie.

„Warto dziś przywoływać słowa, które głosił ks. Jerzy, cytując św. Pawła wzywającego, by zło zwyciężać dobrem. To przesłanie jest dziś niezwykle aktualne, trzeba je przypominać” – powiedział bp Miziński.

Dodał, że świadectwo życia i męczeńskiej śmierci ks. Popiełuszki, to dowód na to, że nienawiść nie prowadzi do zwycięstwa, ale do porażki.

„On nie walczył przeciwko nikomu – on pomagał ludziom, dla nich poświęcił swoje zdrowie i życie. Ostatecznie ci, którzy go prześladowali ponieśli klęskę, system komunistyczny upadł, Polska stała się wolna” – podkreślił sekretarz generalny Episkopatu.

Przypomniał, że ks. Jerzy w swoim duszpasterstwie zajmował się pomocą ludziom bez względu na ich wykształcenie czy poglądy.

„Jego Msze św. za Ojczyznę przyciągały tłumy, brały w nich udział także osoby mało związane z Kościołem. Z homilii ks. Jerzego płynęła nadzieja wolności, otucha i chrześcijańskie pocieszenie dla prześladowanych przez komunistyczne władze oraz dla ich rodzin. Organizował on także dla nich pomoc materialną” – powiedział bp Miziński.

Podkreślił, że przy grobie ks. Popiełuszki modlił​ się​ Jan Paweł II ​oraz ​kard. ​Joseph ​Ratzinger​, później wybrany papież ​Benedykt XVI​.​