Monety euro już bez wizerunku Franciszka

W czwartek ukaże się pierwsza edycja watykańskich monet euro bez wizerunku papieża Franciszka. Nowe monety na 2017 r. zdobi jedynie papieski herb, jak widać w prospekcie Watykańskiego Urzędu Filatelistyki i Numizmatyki.

Na przedniej stronie monety znajduje się nominał, herb Franciszka z napisem „Città del Vaticano” i dwanaście gwiazd. Zmiana została dokonana na prośbę samego papieża. Ostatnie watykańskie monety euro z wizerunkiem Franciszka są złote, mają wartość 200 euro i ukazały się w grudniu 2016. Od wprowadzenia watykańskiej edycji euro w 2002 r. jest to pierwszy przypadek, kiedy na monetach nie będzie wizerunku urzędującego papieża.

Dyrektor wydziału watykańskiego urzędu odpowiedzialny za numizmaty, Mauro Olivieri, spodziewa się dużego zainteresowanie nowymi monetami, nawet jeśli ludzie bardziej lubili te z wizerunkiem papieża. Zwrócił uwagę, że z wizerunkiem Franciszka czy bez niego, watykańskie monety to lukratywny interes. Z bitych co roku monet o wartości ok. 20 mln euro połowę stanowi czysty zysk. „Bilans jest publicznie dostępny, a zyski są przeznaczone na funkcjonowanie Państwa Watykańskiego, tak aby Ojciec Święty był w stanie sprawować swój urząd” – powiedział Olivieri w rozmowie z Radiem Watykańskim.

Choć Watykan nie jest członkiem Unii Europejskiej, ma zezwolenie na emisję monet euro. Na mocy porozumienia z UE z 2010 r. Watykan może emitować monety ogólnej wartości 2,3 mln euro. Do tego doliczana jest jeszcze niewielka, zmienna suma, która jest przeliczana w regularnych odstępach czasu.

Watykańskie monety są poszukiwane przez numizmatyków. Watykan jest jednak zobowiązany do wypuszczania do obiegu co najmniej 51 proc. całego nakładu.