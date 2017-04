Mysłowice: bp Szkudło pobłogosławił kaplicę aresztu śledczego

Od środy cela o numerze 175 mysłowickiego aresztu śledczego przeznaczona jest wyłącznie do kultu religijnego. Nosi wezwanie Miłosierdzia Bożego i została pobłogosławiona przez bp. Marka Szkudłę.

Mimo, iż kaplica w celi nr 175 znajduje się już blisko 30 lat, dopiero od 26 kwietnia posiada na stałe tabernakulum z Najświętszym Sakramentem.

– W tej celi 175 od dziś będzie przebywał Bóg – mówił chwilę przed rozpoczęciem Mszy ks. Zbigniew Pilecki, kapelan mysłowickiego aresztu. – Wszyscy tutaj tymczasowo aresztowani w jednej z cel za towarzysza będą mieli Pana Jezusa – dodał.

W kazaniu bp Marek Szkudło wyjaśnił, że prawdziwą wolność człowiekowi daje słuchanie Boga. Przypomniał historię apostołów z pierwszego czytania opisaną w Dziejach Apostolskich (5,17-26). Byli oni zamknięci w więzieniu, z którego wyprowadził ich anioł Pański, nakazując, by opowiadali o Chrystusie w świątyni.

– Więzienie było starannie zamknięte i strażnicy pod drzwiami – przypomniał bp Marek Szkudło. – Ciekawe, więzienie zamknięte, strażnicy pod drzwiami, a więźniowie na wolności… – powtórzył. Dodał, że więzienie to nie tylko mury, ale także stan serca, oraz że można być za kratami i mieć w sobie wolność.

Odwołując się do słów Jezusa z Ewangelii: „Tak Bóg umiłował świat, że dał swojego Syna Jednorodzonego; każdy, kto w Niego wierzy, ma życie wieczne” (J 3,16-21), wyjaśniał, że światem, który ukochał Bóg, jest także mysłowicki areszt.

– Tym światem są wszyscy tu osadzeni i ci, którzy pełnią tu rolę wychowawców, strażników. Naprawdę, jest to świat, który umiłował Bóg. On przychodzi do mojego świata ze światłem prawdy, bym uznał, że są w nim pokłady, które lubią ciemność – mówił do zebranych.

W Eucharystii razem z zaproszonymi gośćmi udział wzięli przedstawiciele osadzonych. Uczestniczyli oni w muzycznej oprawie liturgii. – Jesteśmy osobami wierzącymi, kaplica jest dla nas ważnym miejscem – przyznali.

W mysłowickim areszcie śledczym przebywają mężczyźni karani po raz pierwszy, recydywiści, osoby młodociane oraz aresztowane tymczasowo.