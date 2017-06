Na Pomorzu rozpoczyna się 51. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej

W lipcu i sierpniu w kościołach diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej w całej krasie zabrzmią organy piszczałkowe. W tym roku wirtuozów instrumentu posłuchamy w Koszalinie, Darłowie, Dźwirzynie, Sarbinowie, Mielnie, Białogardzie, Bobolicach, Szczecinku oraz po raz pierwszy w Szczeglinie.

Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej to jedna z najstarszych tego typu imprez w kraju, trzecia pod względem stażu, a jeśli chodzi o liczbę koncertów największa w Polsce. Jego 51. edycja rozpocznie się 7 lipca w koszalińskiej katedrze, a zakończy w tym samym miejscu 1 września.

– Koncert inauguracyjny w całości poświęcimy muzyce Feliksa Nowowiejskiego. To wielki, lecz zupełnie zapomniany kompozytor – zapowiada Bogdan Narloch, dyrektor artystyczny festiwalu. – A mamy ku temu niezwykłą okoliczność, ponieważ organistą i dyrygentem będzie Jerzy Kukla. Poprowadzi 9. Symfonię Organową Feliksa Nowowiejskiego oraz 3 duże dzieła symfoniczne, uwertury z opery „Legenda Bałtyku”, „Śmierć Ellenai” z recytacją poezji Juliusza Słowackiego oraz „Marsz pretorianów” ze sławnego oratorium „Quo vadis”.

Na zakończenie festiwalu melomani usłyszą oratorium lokalnych twórców. Będzie to prawykonanie utworu. – Czeka nas niezwykłe wydarzenie, ostatnie dzieło koszalińskiego kompozytora Andrzeja Cwojdzińskiego do słów ks. Henryka Romanika, oratorium zatytułowane „Tryptyk z Dawidem Pieśniarzem” w wykonaniu artystów koszalińskich: Filharmonii Koszalińskiej, chórów koszalińskich z chórem Politechniki w roli głównej oraz czwórki solistów – informuje B. Narloch.

Prócz katedry – macierzystego miejsca wykonań festiwalowych – w tym roku w ramach festiwalu organy zabrzmią również w kościołach w Darłowie, Dźwirzynie, Sarbinowie, Mielnie, Białogardzie, Bobolicach, Szczecinku oraz po raz pierwszy w Szczeglinie, co jest możliwe dzięki remontowi historycznych organów firmy Felkner.

Festiwal cieszy się od lat dobrą frekwencją. – Nie tylko w Koszalinie, ale we wszystkich miejscowościach, gdzie się odbywa – ocenia B. Narloch. – Nie dziwi, że mamy komplet w miejscowościach nadmorskich, ale cieszy, że podobnie jest w takich miejscowościach jak Szczecinek, Bobolice czy Białogard.

Festiwal odgrywa ważną rolę w zakresie dbania o dziedzictwo kulturowe. Jedną z jego idei jest przywracanie do dawnej świetności instrumentów, jakie znajdują się na terenie Pomorza Środkowego. – Czynimy to tam, gdzie to jest możliwe lub sprowadzamy odpowiedniej klasy instrumenty z Zachodu. Mimo że remonty czy budowa organów są bardzo kosztowne, to z każdym rokiem sytuacja jest coraz lepsza – powiedział Robert Wasilewski, dyrektor Filharmonii Koszalińskiej. – To pozwala znajdować kolejne miejsca na koncerty organowe. Możliwość wykonania nie jednego, lecz wielu koncertów, jest wielką zachętą dla organistów, których zapraszamy na festiwal.

W ciągu dwóch letnich miesięcy odbędzie się w ramach festiwalu 29 koncertów. Ich wykaz dostępny jest na stronach internetowych Filharmonii Koszalińskiej.

Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej, znany początkowo jako Koszalińskie Koncerty Organowe, odbywa się od 1966 roku. Specjalnością imprezy jest wykonywanie muzyki organowej w połączeniu z muzyką symfoniczną i wokalistyką, co przyniosło festiwalowi dużą popularność. Prezentowane są m.in. znane dzieła autorstwa Bacha, Haendla, Mozarta, Haydna. Nie brakuje też utworów współczesnych kompozytorów. W festiwalu biorą udział wybitni – polscy i zagraniczni – organiści, zespoły chóralne i instrumentalne, w tym zespoły muzyki dawnej.