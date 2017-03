Najwyższy na świecie posąg Matki Bożej

„Jest to jedyny tego rodzaju projekt w Chorwacji i poza nią” – stwierdza oświadczenie rady miejskiej. Podkreślono, że wzbudził on duże zainteresowanie i spotkał się z powszechną aprobatą, a swego błogosławieństwa udzielili mu papież Franciszek i Stolica Apostolska.

Górzysty Primošten znajduje się ok. 30 km na południe od Szybenika. Słynie z winnic i pięknych plaż, niebawem zaś jedną z jego atrakcji będzie także figura Matki Bożej. Jego mieszkańcy (obecnie ok. 3 tys.) są znani ze szczególnej czci do Maryi Loretańskiej i w dniach 9-10 maja co roku odbywają się tam poświęcone Jej uroczystości, m.in. z procesją ulicami miasteczka, wzdłuż łodzi i wybrzeża.

Inicjatorzy przedsięwzięcia zapowiadają, że po ukończeniu budowy w pogodny dzień przyszły pomnik będzie widoczny z brzegu włoskiego. Budowę posągu podjęto we współpracy z projektem pielgrzymkowym Cammini Lauretani (Drogi Loretańskie), stawiającym sobie za zadanie połączenie różnych sanktuariów maryjnych w Europie we współpracy z Europejskim Szlakiem Kulturalnym Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej.

Burmistrz miasteczka Stipe Petrina spotkał się niedawno z kierownictwem Cammini Lauretani, aby połączyć ze sobą sanktuaria maryjne Włoch i Chorwacji w celu stworzenia warunków do rozwijania zrównoważonej turystyki religijnej. Według władz Primoštenu budowa posągu maryjnego posuwa się szybko naprzód, nie podano jednak żadnych konkretnych terminów jego ukończenia.