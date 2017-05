Nakło nad Notecią: poświęcenie kościoła NMP Królowej Polski

Z udziałem duchowieństwa, mieszkańców i zaproszonych gości, w Nakle nad Notecią odbyły się uroczystości poświęcenia kościoła Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Przewodniczył im biskup bydgoski Jan Tyrawa.

Budowa świątyni rozpoczęła się w czasie, kiedy decyzją św. Jana Pawła II powstawała diecezja bydgoska, czyli w roku 2004. Po dwóch latach – 3 maja 2006 roku – pasterz diecezji dokonał poświęcenia i wmurowania kamienia węgielnego w ścianę wznoszonego kościoła. Został on przywieziony z Jasnej Góry. – Było to wielkie wydarzenie, które scaliło wspólnotę parafialną. Od tego momentu przez wiele lat wznoszono tę świątynię. Stała się ona znakiem wiary mieszkańców ziemi nakielskiej. To dzięki ich ogromnej determinacji i ufności w Bożą opatrzność, przy pomocy własnych środków, udało się zrealizować wspólne dzieło – powiedział proboszcz ks. Andrzej Rumocki.

Biskup ordynariusz podkreślił w rozmowie, że uroczystość jest zwieńczeniem pewnego dzieła. – Rodzi satysfakcję, że udało się zrealizować coś, co ma wymiar uniwersalny, ponieważ wybudowanie kościoła jest znakiem dobra wspólnego. Składa się na nie trud wszystkich parafian, którym to miejsce ma służyć. Jest ono wyjątkowe. To miejsce sacrum oddzielone od profanum. To właśnie w przestrzeni sacrum-profanum rozgrywa się całe nasze życie – podkreślił bp Jan Tyrawa.

Potrzeba powstania trzeciej parafii i nowego kościoła w Nakle nad Notecią sięga lat 80. ubiegłego stulecia. Jednak jej realizacja nastąpiła dopiero 1 lipca 1996 roku, kiedy to abp Henryk Muszyński powołał do istnienia wspólnotę NMP Królowej Polski. – Największe emocje towarzyszyły nam podczas wykonywania więźby dachowej i Mszy św. z wmurowaniem kamienia węgielnego – powiedział kierownik budowy Mirosław Roszko.

Kościół, który poświęcono na wyłączną cześć Boga i Maryi, czeka jeszcze wiele prac upiększających. – Ciesząc się nową świątynią, z nadzieją spoglądamy w przyszłość, zawierzając wszystko Tej, która nam przewodzi. Ufamy, że w niedługim czasie uda się przygotować kościół do konsekracji – dodał ks. Andrzej Rumocki. – Pracy jest jeszcze dużo, ale warto postrzegać każde wyzwanie jako okazję do rozwoju samego siebie i kształtowania charakteru. Ufam, że piękno nowej świątyni zacieśni więzy między parafianami – podkreśliła Agnieszka Nowaczewska z Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży.