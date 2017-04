Narodowy Dzień Czytania Pisma Świętego także w archidiecezji częstochowskiej

Ręczne przepisywanie Ewangelii, rozważania nad treścią listu św. Pawła apostoła do Galatów w ramach Kręgów Biblijnych, modlitwa Słowem Bożym i adoracja Najświętszego Sakramentu, to niektóre z inicjatyw podejmowanych w ramach Narodowego Dnia Czytania Pisma Świętego w niedzielę 30 kwietnia w parafiach archidiecezji częstochowskiej.

M.in. w ramach Narodowego Dnia Czytania Pisma Świętego, parafia pw. św. Kingi w Częstochowie rozpocznie ręczne przepisywanie Ewangelii według św. Mateusza. Jak podkreśla ks. Mariusz Woźniak, proboszcz parafii pw. św. Kingi w przepisywanie tekstu Ewangelii włączyło się blisko 20 proc. parafian. – Przygotowanych zostało 130 kart do przepisywania Ewangelii. Podobną inicjatywę w naszej parafii podjęliśmy w 2012 r. Wówczas w ramach Tygodnia Biblijnego nasi parafianie przepisali ręcznie Ewangelię według św. Łukasza – mówi ks. Woźniak.

Również tego samego dnia pomiędzy Mszami św. odbędzie się „Maraton Biblijny”, podczas którego kandydaci do bierzmowania będą czytać list św. Pawła apostoła do Galatów. Po południu o godz. 17 odbędzie się Krąg Biblijny na temat treści i przesłania listu św. Pawła apostoła do Galatów. Również podczas Adoracji Najświętszego Sakramentu prowadzonej przez członków Żywego Różańca odczytany zostanie akt wiary, nadziei i miłości na podstawie listu do Galatów.

W parafii pw. św. Kingi Dziewicy w Częstochowie, od 16 marca 2004 r. istnieje Parafialny Krąg Biblijny, który najpierw funkcjonował jako „Katechezy dla Dorosłych”, ale szybko przekształcił się w Krąg Biblijny.

Również w parafii pw. św. Marii Magdaleny w Koziegłowach w niedzielę 30 kwietnia, w ramach Narodowego Dnia Czytania Pisma Świętego, jak poinformował nas ks. dr Robert Nemś, proboszcz parafii, m.in. członkowie Grupy Kręgu Biblijnego będą czytać list św. Pawła apostoła do Galatów.

W inicjatywę włączyła się także parafia pw. św. Jana Berchmansa w Gorzkowie-Trzebniowie. Jak powiedział nam ks. proboszcz Bogumił Kowalski parafia przygotowywała się do Narodowego Dnia Czytania Pisma Świętego poprzez peregrynację Księgi Ewangeliarza w rodzinach parafii od I Niedzieli Wielkiego Postu. Podczas Narodowego Dnia Czytania Pisma Świętego rodziny otrzymają również egzemplarz listu św. Pawła do Galatów.