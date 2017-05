Nauka społeczna Kościoła a wyzwania współczesności

O tym, jak nauka społeczna Kościoła może pomóc odpowiedzieć na pilne wyzwania współczesności dyskutują w Watykanie uczeni z całego świata. Spotkanie zorganizowane przez Fundację „Centesimus Annus – Pro Pontifice” odbywa się pod hasłem „Konstruktywne rozwiązania w epoce globalnego zamieszania”. Wśród pilnych kwestii podejmowane są takie problemy, jak bezrobocie młodzieży, edukacja w epoce cyfrowej, walka z przestępczością zorganizowaną i handlem ludźmi.

„Nie wystarczą odpowiedzi techniczne. W centrum polityki i gospodarki musi zawsze stać człowiek” – podkreśla uczestniczący w kongresie watykański sekretarz stanu kard. Pietro Parolin.

„Jest to inicjatywa, która dzięki wkładowi młodych uczonych pozwala nam podjąć refleksję nad aktualizacją nauki społecznej Kościoła, a co za tym idzie znaleźć nowe odpowiedzi na pilne i nowe wyzwania pojawiające się we współczesnym społeczeństwie. Myślę, że może ona dać naprawdę ważne odpowiedzi na wyzwania obecnej polityki i gospodarki. W tej dyskusji należy strzec się odpowiedzi wyłącznie technicznych, w centrum całej dyskusji trzeba postawić osobę ludzką” – mówi Radiu Watykańskiemu kard. Parolin.

„Człowiek, jego godność i prawa zawsze muszą stać w centrum. Jeśli to będzie punktem wyjścia całej dyskusji, to ostatecznie uda się też wypracować metody i znaleźć środki rozwiązywania bardziej specyficznych problemów. Mówiąc do przedsiębiorców i biznesmenów o Franciszkowej «rewolucji czułości», trzeba przypominać, że we współczesnym świecie nie może być ludzi wykluczonych. Nasze społeczeństwo musi stać się miejscem włączania, gdzie będą respektowane fundamentalne prawa każdego człowieka i każdy będzie mógł godnie żyć. Przed przedsiębiorcami stoi więc wielkie wyzwanie tworzenia «ekonomii włączającej» w służbie społeczeństw i każdego człowieka” – powiedział kard. Parolin.