Nie ma żadnego związku między celibatem i pedofilią – powiedział w wywiadzie dla agencji episkopatu Włoch (SIR) ks. Hans Zollner. Dziekan wydziału psychologii Uniwersytetu Gregoriańskiego w Rzymie i członek Papieskiej Komisji Ochrony Nieletnich podsumowuje w tej rozmowie dwudniowe obrady europejskiej konferencji na temat formacji kapłańskiej i zapobiegania nadużyciom seksualnym wobec nieletnich, która odbyła się właśnie we Florencji.

„Często słyszy się, że celibat prowadzi do tych nadużyć” – mówi niemiecki jezuita. „Tak nie jest, a potwierdzają to również eksperci w tej materii. Zdecydowana większość nadużyć popełniana jest przez osoby, które nie żyją w celibacie. Co powiedziawszy należy przyznać, że źle przeżywany celibat stanowi czynnik ryzyka i dlatego zasadnicze znaczenie ma początek formacji, to jest weryfikacja, aby osoby niewłaściwe nie były przyjmowane do seminarium”.

Dlatego też, podkreśla ks. Zollner, ocena powołania wymaga rozeznania z punktu widzenia intelektu, ale także emocji, relacji z innymi i duchowości.