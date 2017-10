„Nie wszystkim by się podobał” – kard. Nycz opowiada o ks. Jerzym Popiełuszce

Można sobie wyobrazić, że dziś byłby księdzem nonkonformistycznym w tym znaczeniu, że mówiłby prawdę wszystkim: tym, którzy chcą słuchać i tym, którzy słuchać wcale nie chcą – mówi metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz. W rozmowie z portalem Stacja7.pl hierarcha wspomina błogosławionego, którego 33. rocznica męczeńskiej śmierci przypada 19 października.

Jak Popiełuszko był postrzegany przez księży ze swojej diecezji, jak byłby postrzegany dzisiaj w Kościele, o czym naprawdę mówił w kazaniach? W specjalnej rozmowie kard. Nycz wspomina postać niegdyś kapelana, a dzisiaj patrona „Solidarności”.

– Byłem już kapłanem, kiedy w latach 80-tych ksiądz Popiełuszko głosił Ewangelię między innymi w Nowej Hucie. Był człowiekiem, który robił to z pełnym przekonaniem, ale było widać ogromną troskę o tych, do których mówi. Widać było, że zasady, na które się powoływał, starał się stosować we własnym życiu i nie dać się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężać. To jest czysta Ewangelia, to jest Chrystus, który na krzyżu modli się za swoich przeciwników. Myślę, że to jest bardzo wyraźne w rysie świętości Popiełuszki – walka o prawdę i przeciwstawianie się złu – mówi kard. Kazimierz Nycz.

Kardynał Nycz w rozmowie z portalem Stacja7.pl zwraca także uwagę, że żyjemy w czasach post-prawdy, prawdy subiektywnej, kiedy każdy uważa, że ma rację. Ksiądz Jerzy skupiał się przede wszystkim na prawdzie: – Pod tym względem ks. Jerzy miałby dziś ogromne pole do działania – zaznacza metropolita warszawski.

Hierarcha przypomina również, że Kościół w czasach komunizmu był głosem ludu. – W tamtym czasie nikt nie zarzucał Kościołowi, że wtrąca się w politykę, nawet kiedy prymas Wyszyński w publicznych wystąpieniach wprost stawał w obronie ludzi i ich godności. Dzisiaj, kiedy ta rola zastępcza się skończyła, Kościół, pełniąc rolę profetyczną wobec społeczeństwa jest atakowany, że idzie za daleko. Tymczasem wcale tak nie jest – podkreśla purpurat.

Kardynał wypowiada się także w sprawie wyczekiwanej kanonizacji patrona „Solidarności”. Cud, który został wybrany do tego procesu jest jednym z wielu. Zakończył się już proces diecezjalny. Trwają prace Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych w Stolicy Apostolskiej.

Całość rozmowy dostępna na portalu Stacja7 – https://stacja7.pl/rozmowy/wszystkim-by-sie-podobal-kard-nycz-o-ks-jerzym/

W czwartek, 19 października mija 33.rocznica śmierci bł. Ks. Jerzego Popiełuszki.

Ksiądz Popiełuszko urodził się w 1947 r. w wiosce Okopy na Białostocczyźnie, był kapelanem związanym z „Solidarnością” i robotnikami. Podczas Mszy za Ojczyznę sprawowanych w kościele św. Stanisława Kostki na stołecznym Żoliborzu publicznie krytykował nadużycia władzy komunistycznej. Równocześnie – zgodnie z głoszoną przez siebie zasadą „zło dobrem zwyciężaj” – przestrzegał przed nienawiścią do funkcjonariuszy systemu.

19 października 1984 r. został porwany przez oficerów Służby Bezpieczeństwa z IV Departamentu MSW. Po brutalnym pobiciu, oprawcy wrzucili księdza do Wisły na tamie koło Włocławka. Został pochowany na placu przed kościołem św. Stanisława Kostki, gdzie był duszpasterzem. W pogrzebie ks. Popiełuszki uczestniczyły tysiące ludzi.