Nietypowe Drogi Krzyżowe organizowane przez wspólnoty z diecezji kieleckiej

Droga Krzyżowa w intencji trzeźwości z Nowej Słupi na Św. Krzyż – już w pierwszy piątek Wielkiego Postu, Nocna Droga Krzyżowa z Kielc na Św. Krzyż organizowana przez Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, pielgrzymka i Droga Krzyżowa po Kalwarii Świętokrzyskiej Rycerstwa Niepokalanej, najstarsza Droga Krzyżowa kielczan wzdłuż kapliczek na Karczówkę – inicjatywa Kościoła Domowego, czy coraz popularniejsza Nocna Doga Krzyżowa ze Skalbmierza do wybranego sanktuarium – to jedne z najważniejszych inicjatyw nabożeństw pasyjnych w terenie w okresie tegorocznego Wielkiego Postu.

Duszpasterstwo Trzeźwości Diecezji Kieleckiej organizuje Nabożeństwo Drogi Krzyżowej w piątek 3 marca. O godz. 18 z kościoła parafialnego pw. św. Wawrzyńca w Nowej Słupi starą Drogą Królewską, pamiętającą czasy Jagiełły, wyruszą osoby zmagające się z nałogiem, trzeźwi alkoholicy, ich rodziny i kapłani. Po kilku godzinach dotrą na Święty Krzyż. – „W bazylice mniejszej na Św. Krzyżu o godz. 20.30 zostanie odprawiona Msza św. pod przewodnictwem bp. Jana Piotrowskiego. Do uczestnictwa w tym wydarzeniu zapraszamy wszystkich, którzy pragną modlić się w intencji trzeźwości” – zachęca ks. Kamil Banasik, diecezjalny duszpasterz trzeźwości.

Z kolei Zarząd Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Kieleckiej organizuje po raz trzeci Nocną Drogę Krzyżową, pod hasłem „To nie na moje ręce – silniejszego trzeba”. Do przejścia jest 37 km. To modlitewne wydarzenie rozpocznie się w piątek 17 marca o godz. 20, Mszą św. pod przewodnictwem ordynariusza diecezji kieleckiej, bp. Jana Piotrowskiego, w kościele NMP Matki Kościoła (Kielce-Dąbrowa).

Przemarsz trasą z Kielc-Dąbrowy na Św. Krzyż, w większości czerwonym szlakiem turystycznym, będzie trwał całą noc. Przybycie do sanktuarium na Św. Krzyżu planowane jest o godz. 8 rano w sobotę 18 marca.

„Nocny i długi przemarsz to wyzwanie do przezwyciężenia własnych słabości, to coś dla ludzi, którzy chcą pogłębić relację z Panem. W ubiegłym roku w NDK wzięło udział ok. 300 osób” – mówi organizator ks. Marek Blady.

Trasa jest bardzo trudna – ze względu na długość, różnicę poziomów wysokości, czas przemarszu, nocną porę. Bliższe informacje, regulamin i elektroniczny formularz zapisu na stronie internetowej: www.kielce.ksm.org.pl.

Rycerstwo Niepokalanej Diecezji Kieleckiej zaprasza na Rekolekcje Maryjne, które poprzedzą tegoroczną Drogę Krzyżową czcicieli Maryi. Odbędą się one w Centrum Spotkań i Dialogu Diecezji Kieleckiej w Skorzeszycach od 10 do 12 marca. Jubileuszowa XX Pielgrzymka Pokutna do Kalwarii Świętokrzyskiej w Morawicy, połączona z Drogą Krzyżową zbudowaną na kościelnym wzgórzu, odbędzie się 18 marca.

Stałe nabożeństwo miejskiej Drogi Krzyżowej w piątek przed Niedzielą Palmową od lat organizuje je Ruch Światło – Życie. Rokrocznie uczestniczy w nim od 3 do 7 tysięcy kielczan, w szczytowym okresie było to nawet 11 tys. wiernych.

Według odnalezionej dokumentacji geodezyjnej austriackiego geodety z czasów zaborów, został oszacowany wiek tej miejskiej Drogi Krzyżowej, na przełom XVI/XVII wieku.

Pierwsza wzmianka o miejskiej Drodze Krzyżowej pochodzi z 1645 r. Fundacja tej Kalwarii jest zapewne związana z dziękczynieniem za ocalenie miasta od zarazy. Mogła ona powstać w związku z przeniesieniem w uroczystej procesji relikwii św. Karola Boromeusza z kieleckiej kolegiaty na Karczówkę w 1628 r. Według innej hipotezy fundacja Drogi Krzyżowej nastąpiła dopiero w 1631 r., po osiedleniu się na wzgórzu bernardynów. Jeszcze w XIX w. mieszkańcy Kielc odprawiali nabożeństwo Drogi Krzyżowej w intencji uniknięcia zarazy.

Coraz popularniejsza staje się Nocna Droga Krzyżowa organizowana przez parafię Skalbmierz do wybranych sanktuariów. W tym roku celem jest sanktuarium Grobu Bożego w Miechowe. Wydarzenie odbędzie się z piątku na sobotę z 7/8 kwietnia.

– „Na rozpoczęcie zostanie odprawiona Msza św. o godz. 18 w kolegiacie w Skalbmierzu. Udamy się do Miechowa, zatrzymując się po drodze w Rosiejowie, Racławicach i Woli Bukowskiej. Naszą całonocną modlitwę zamierzamy zakończyć w miechowskiej bazylice śpiewem Godzinek o Grobie Bożym” – mówi ks. kan. Marian Fatyga, proboszcz w Skalbmierzu – główny organizator Nocnej Drogi Krzyżowej.

Do udziału w Nocnej Drodze Krzyżowej ze Skalbmierza do Miechowa już zgłosili się parafianie z Pałecznicy oraz z parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Kazimierzy Wielkiej.

Ogromną popularnością w Kielcach cieszy się Droga Krzyżowa z kościoła św. Wojciecha do bazyliki, z udziałem duszpasterstwa akademickiego, wspólnot i stowarzyszeń katolickich, samorządowców, sportowców, artystów. Jest ona od lat organizowana w Wielki Wtorek, a prowadzą ją zawsze biskupi kieleccy.