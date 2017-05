„NIEUGIĘCI NIEDOTKNIĘCI” – Miasteczko Modlitewne 2017

Ruszyły zapisy na jedną z największych modlitewnych inicjatyw KSM – Miasteczko Modlitewne. Jak co roku młodzież z różnych zakątków Polski spotka się u bł. Karoliny Kózkówny w Zabawie k. Tarnowa, aby przez 7 dni wspólnie modlić się, integrować i poznawać patronkę polskiej młodzieży.

Hasło tegorocznego spotkania to „NIEUGIĘCI NIEDOTKNIĘCI”. Jest to zaproszenie by na nowo podjąć wyzwanie wejścia w głąb swojego serca i wkroczenia na drogę wytrwałej wiary.

– Miasteczko Modlitewne jest wyjątkową okazją do poznania i na nowo odkrycia postaci Błogosławionej Karoliny. Przyjeżdża do nas młodzież, która chce coś odmienić w swoim życiu. Młodzi ludzie znajdują tutaj, spokój, wyciszenie, żyją w klimacie modlitewnym, czerpią radość z Ewangelii głoszonej, podczas każdego dnia trwania rekolekcji, zapominają o codziennym świecie. Zapraszam bardzo serdecznie, w imieniu swoim i wszystkich organizatorów na „Nieugiętych (Nie)dotkniętych” do Błogosławionej Karoliny. Jeśli tylko pragniesz zmiany w Twoim życiu, to to zaproszenie kierowane jest właśnie do Ciebie. Pamiętaj, że czeka na Ciebie Jezus i Błogosławiona Karolina. Nie zmarnuj tego zaproszenia. – powiedział Magdalena Nowak, burmistrz Miasteczka Modlitewnego.

Miasteczko Modlitewne 2017 odbędzie się w terminie 27 lipca – 2 sierpnia 2017 r. Koszt tegorocznego spotkania wynosi 170 zł od osoby.

Aby zgłosić swoje uczestnictwo (grupy zorganizowanie jak i pojedyncze osoby) należy wypełnić formularz znajdujący się na stronie internetowej MM: www.miasteczkomodlitewne.pl