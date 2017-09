„Noc świadków” – pamięć o tych, którzy oddali życie za wiarę

Z inicjatywy poznańskiego biura Papieskiego Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie w kościele jezuitów odbyło ekumeniczne nabożeństwo „Noc świadków”. Upamiętniono podczas niego świadków wiary i męczenników, którzy w minionych miesiącach oddali życie dla Chrystusa.

Inspiracją do zorganizowania tego spotkania modlitewnego była „Noc świadków” przygotowywana przez francuską sekcję PKWP w różnych miastach we Francji. – Ponieważ największe ludobójstwo chrześcijan ma miejsce w centralnej Afryce, a najbardziej opresyjnym krajem dla wyznawania wiary w Chrystusa jest Korea Północna, a zaraz po niej Pakistan, postanowiliśmy modlić się za świadków wiary z tych regionów – wyjaśnia w rozmowie z KAI Tomasz Zawal z poznańskiego biura Papieskiego Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie.

Wspominano m.in. Pakistańczyka, piętnastoletniego chrześcijanina Sharifa Masih, ucznia publicznego liceum w południowym Pendżabie, który pod koniec sierpnia został pobity na śmierć przez muzułmańskich kolegów. Ta tragedia wydarzyła się w szkolnej klasie, a obecny w niej nauczyciel ostentacyjnie czytał gazetę.

Przybliżono też tragedię do jakiej doszło w nigeryjskiej wiosce Asso w Wigilię Paschalną tego roku. Przed kościołem została tam zamordowana, przez bojowników wywodzących się z pasterskiego ludu Fulani, 24-letnia Naomi Jonathan oraz 11 innych osób. Do innego morderstwa doszło 26 maja, kiedy to terroryści z Państwa Islamskiego zatrzymali i ostrzelali autobusy z pielgrzymami zmierzające do klasztoru św. Samuela Wyznawcy. Bandyci żądali od każdego z pasażerów, by przeszedł na islam. Gdy usłyszeli: „nie!”, strzelali w głowę. Tak zginęło blisko 30 Koptów, w tym 60-letni Mohsen Morkous, jego syn, synowa i 4-letnia wnuczka.

Emerytowany poznański biskup pomocniczy Zdzisław Fortuniak, który uczestniczył w nabożeństwie, wspominał z kolei postać biskupa diecezji Bafia, Jean-Marie Benoît Bala, który został zamordowany pod koniec maja w Kamerunie.

Modlono się też w intencji chrześcijańskich rodzin w Korei Północnej, aby rodzice nie bali się przekazywać swojej wiary dzieciom. W tym kraju jest to akt szczególnej odwagi, karany wieloletnim wyrokiem obozu pracy. Proszono także za uciekinierów północnokoreańskich w Chinach, by udało się im nawiązać kontakty ze środowiskami chrześcijańskimi i by Bóg uchronił ich przed dalszymi prześladowaniami.

Świadectwem posługi na Bliskim Wschodzie podzielił się jezuita o. Zygmunt Kwiatkowski, który pracował tam ponad trzydzieści lat. Na własne oczy widział rodzący się konflikt i jego stopniową eskalację, o czym pisze w niedawno wydanej książce „Za daleki Bliski Wschód”. – Mówiąc o Bliskim Wschodzie chciałbym być świadkiem tego, czego na ogół się nie wie, że tamtejszy świat jest życzliwy, radosny i pogodny. Kościół jest piękny, pełen życia. Mimo, że kościoły są atakowane, ludzie spotykają się tam na modlitwie. Zresztą teraz jest ciszej, nie ma bombardowań wielkich miast – zauważył jezuita.

Podkreślił też dobre stosunki panujące między wszystkimi obrządkami. – Ta jedność, która jest rzeczą świętą, jest tam bardziej wyrazista. Przeżywałem ją tam na co dzień – przyznał dodając, że niezrozumiałe dla niego jest dlaczego w naszym Kościele nie słyszy się głosów patriarchów Wschodu. – To jest karygodne. Zresztą Kościół tam jest niszczony w dużej mierze w atmosferze milczenia, obojętności ze strony świata. Dzieje się tak dlatego, że globalna kultura jest zlaicyzowana – stwierdził o. Kwiatkowski.

Jak zapewnia ks. Paweł Kaczmarczyk z poznańskiego biura Papieskiego Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie, nabożeństwo „Noc świadków” sprawowane odtąd będzie co roku. W najbliższych miesiącach, powtórzone zostanie także w Kaliszu i Krakowie.

Poznańskie biuro PKWP zaprasza też w każdą czwartą sobotę miesiąca do sanktuarium św. Józefa na Mszę św. sprawowaną o godz. 11.30 w intencji Kościoła prześladowanego.